Manchester City, 6-0 all'Al-Ain e qualificazione agli ottavi come la Juve: a Tudor basta un pari contro Guardiola

Il Manchester City batte 6-0 l'Al-Ain e si qualifica agli ottavi di finale al Mondiale per Club con una giornata d'anticipo come la Juventus, che sfiderà giovedì sera a Orlando (con calcio d'inizio alle ore 21 italiane) in uno scontro diretto decisivo per il primo posto in classifica nel gruppo G.

Le due squadre sono appaiate a 6 punti con la stessa differenza reti (+8) ma i bianconeri sono primi perché hanno segnato un goal in più (9-8) e quindi avranno a disposizione 2 risultati su 3, infatti alla squadra di Igor Tudor basterebbe anche un pareggio per difendere il primo posto in classifica.

Tornando alla partita del Manchester City, Gundogan apre le danze e poi fa doppietta nella ripresa. Echeverri segna il suo primo goal con la maglia del club inglese su punizione e Haaland va a bersaglio su rigore, poi nel finale Bobb e Cherki fissano il risultato sul definitivo 6-0.