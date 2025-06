Manchester City-Al Ain: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si preannuncia una gara non impossibile per il Manchester City, che ha iniziato col piede giusto il Mondiale per Club battendo 2-0 il Wydad Casablanca e adesso si approccia agli emiratini dell'Al-Ain prima dell'ultima sfida del girone con la Juventus, presumibilmente decisiva per l'assegnazione del primo posto nel raggruppamento. La Sorgente, come vengono chiamati i mediorientali, è reduce dal sonoro 5-0 incassato dai bianconeri nella prima gara e dovrà cercare di evitare l'imbarcata contro i Citizens.



Partita: Manchester City-Al Ain

Data: lunedì 23 giugno 2025

Orario: 03.00

Canale tv: /

Streaming: DAZN

MANCHESTER CITY-AL AIN, LE PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Vitor Reis, Aké, O'Reilly; Cherki, Reijnders; Savinho, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola.

AL AIN (5-3-2): Rui Patricio; Jasic, Rabia, Kouame, Ratnik, Zabala; Yahia Nader, Abbas, Matias Palacios; Kodjo Laba, Rahimi. All. Ivic.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-AL AIN IN TV - La sfida tra Manchester City e Al-Ain si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

MANCHESTER CITY-AL AIN IN DIRETTA STREAMING - Manchester City-Al Ain sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONACA - DAZN ha affidato la telecronaca di Manchester City-Al Ain a Edoardo Testoni.