Manchester City-Al Hilal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si accendono gli ottavi di finale del Mondiale per Club con il Manchester City che sfida l’Al Hilal.

I Citizens di Pep Guardiola, dopo aver vinto il proprio raggruppamento e aver sconfitto la Juventus, vogliono proseguire il loro percorso in questo torneo americano per decretare la prima squadra campione del Mondo. Gli avversari saranno i sauditi di Simone Inzaghi, in una riedizione (almeno fra i due tecnici) della finale di Champions League 2023 disputata a Istanbul.

Tutte le informazioni su Manchester City-Al Hilal: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Partita : Manchester City-Al Hilal

: Manchester City-Al Hilal Data : martedì 1 luglio 2025

: martedì 1 luglio 2025 Orario : 03.00 italiane

: 03.00 italiane Canale tv : DAZN

: DAZN Streaming: DAZN

LE PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Reijnders; Savinho, Foden, Marmoush; Haaland. All. Guardiola .

AL HILAL (4-3-3): Bounou; Cancelo, Koulibaly, Tambakti, Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al Dawsari; Malcom, Marcos Leonardo, Kanno. All. Inzaghi .

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-AL HILAL IN TV - La sfida tra Manchester City e Al Hilal si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-AL HILAL IN DIRETTA STREAMING - Manchester City-Al Hilal sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo.