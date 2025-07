I GOAL E LE AZIONI SALIENTI:

78' - Punizione dalla destra di Ruben Neves, Kanno svetta da solo a centro area ma spedisce fuori.

71' - Doku si divora il tris! Da due passi il belga spedisce alto di testa, dopo un rimpallo.

68' - Inglesi con la difesa altissima: questa volta si invola Marcos Leonardo, deve immolarsi in scivolata il solito Dias, che salva tutto.

61' - Rischia ancora tantissimo il City: miracoloso il recupero di Akanji su Al Dawsari, lanciato a rete.

59' - Doppia occasione City, con due conclusioni ravvicinare di Doku che spaventano Bounou.

56' - Partita pazzesca a Orlando: l'arbitro Valenzuela fischia rigore per il City, con il solito Cancelo che lancia per Malcom, steso in area da Dias. Per fortuna di Guardiola, il brasiliano parte da posizione di fuorigioco.

55' - SUBITO PAREGGIO DEL MANCHESTER CITY, HAALAND! Corner dalla sinistra, colpisce Dias di testa, Bounou salva ma non può nulla sul tap-in del norvegese.

52' - CLAMOROSO RADDOPPIO DELL'AL HILAL, MALCOM! City che si fa prendere in contropiede dopo un corner battuto male, Cancelo lancia il brasiliano in campo aperto: a tu per tu con Ederson l'ex Zanit non sbaglia e firma l'incredibile 2-1.

46' - PAREGGIO DELL'AL HILAL, MARCOS LEONARDO! Azione travolgente di Cancelo sulla destra, cross rasoterra e serie di batti e ribatti nell'area del City, con la palla che arriva all'attaccante brasiliano, bravo infine ad insaccare di testa e a firmare l'1-1. Inzaghi esulta in panchina.

44' - Il City risponde subito: Bernardo Silva scalda le mani di Bounou, con un bel mancino da dentro l'area, ma il portiere riesce a respingere.

43'- Replica dell'Al Hilal: cross dalla sinistra da parte di Kanno, ma il colpo di testa di Marcos Leonardo termina alto.

30' - City a un passo dal raddoppio: prima Bounou salva opponendosi al tiro di Gundogan, ben ispirato in area da Matheus Nunes, poi su conseguente corner il portiere marocchino si supera, alzando sopra la traversa il colpo di testa a botta sicura di Gvardiol.

24' - Manchester City due volte vicino al raddoppio: prima con il diagonale di Doku che esce di poco, poi con il taglio di Savinho, che sfrutta il blocco e il tocco di Haaland e salta Bonou, ma non riesce a concludere a rete.

9' - GOAL DEL MANCHESTER CITY, SEGNA BERNARDO SILVA! Splendida azione sulla sinistra, con Ait Nouri che scambia con Reijnders, che con un preciso filtrante lo imbecca dentro l'area: cross in mezzo dalla sinistra, rinvio della difesa dell'Al Hilal sul corpo di Gundogan, con la palla che finisce al capitano dei Citizens, che deve solo mettere in rete. Proteste dei sauditi per il tocco del tedesco, ma non ci sono irregolarità e il VAR lo conferma.

5' - Primo squillo del City: Doku se ne ve sulla sinistra e crossa in mezzo, Dias anticipa Haaland e sfiora il vantaggio.

IL TABELLINO

Manchester City-Al Hilal 2-2

-

MARCATORI: 9' Bernardo Silva (M), 46' Marcos Leonardo (A), 52' Malcom (A), 55' Haaland (M)

ASSIST: Gundogan (M). Cancelo (A)

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes (dal 53' Aké), Dias, Gvardiol (dal 53' Akanji), Ait-Nouri; Bernardo Silva, Reijnders; Savinho, Gundogan (dal 53' Rodri), Doku; Haaland. All. Guardiola.

AL HILAL (4-3-3): Bounou; Cancelo, Koulibaly, Al Harbi, Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al Dawsari; Malcom (dal 64' Kaio Cesar), Marcos Leonardo, Kanno. All. Inzaghi.

ARBITRO: Valenzuela (VEN)

AMMONITI: Gvardiol (M). Matheus Nunes (M)

ESPULSI: -

Chi affronterà il Fluminense ai quarti di finale, dopo la clamorosa eliminazione dell'Inter? Si accendono gli ottavi di finale del Mondiale per Club con il Manchester City che sfida l’Al Hilal, nella sfida in programma alle 3 al Camping World Stadium di Orlando.

I Citizens di Pep Guardiola, dopo aver vinto il proprio raggruppamento e aver sconfitto la Juventus, vogliono proseguire il loro percorso in questo torneo americano per decretare la prima squadra campione del Mondo. Gli avversari saranno i sauditi di Simone Inzaghi, in una riedizione (almeno fra i due tecnici) della finale di Champions League 2023 disputata a Istanbul e vinta dal catalano. Chi passa trova i brasiliani e non l'Inter, uscita malamente ieri sera dalla competizione.

Gli inglesi vogliono conquistare la prima edizione della Coppa del Mondo per club: ce la faranno? Nella nostra sezione scommesse le Quote vincente Mondiale per Club 2025, con le scommesse sulla Juve e i favoriti. SEGUI LA PARTITA CON LA CRONACA DETTAGLIATA QUI