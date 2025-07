Manchester City, Guardiola perde le staffe contro l'Al-Hilal e va faccia a faccia con l'arbitro: cos'è successo

Grande tensione per Pep Guardiola che, durante il match tra il suo Manchester City e l'Al-Hilal, ha sbottato contro l'arbitro

Pep Guardiola saluta il Mondiale per Club. Il suo Manchester City è stato eliminato a sorpresa dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi in un match perso 4 a 3 ai supplementari: ai quarti ci andranno i sauditi mentre gli inglesi - che pure stavano disputando un ottimo torneo, con annessa goleada alla Juventus - dovranno tornare a casa a mani vuote così com'era successo per tutta la stagione.

Il catalano non ha preso bene l'eliminazione e, già durante la gara, si era lasciato andare a rimostranze contro l'arbitro. All'ultimo dei sette minuti di recupero, sul risultato di 2 a 2 e quindi a pochi istanti dai supplementari, Guardiola è scattato in piedi dalla sua panchina per protestare. A farlo andare fuori di testa è stato un fallo su Doku lanciato in contropiede. Ali Lajami lo ha steso ed è riuscito a farla franca in quanto il suo intervento non è stato ravvisato dal direttore di gara, cosa questa che ha fatto infuriare l'ex Barcellona.

Guardiola è andato su tutte le furie ed è entrato in campo, dopo il fischio finale, per affrontare l'arbitro. "Stai scherzando?", queste le sue parole. Dopo la sconfitta l'allenatore ha parlato a DAZN senza però sottolineare troppo l'episodio. "Abbiamo creato delle buone occasioni, ma Bono ha fatto delle parate incredibili. Non c'è altro da dire. Ho visto molte cose positive che non avevo mai visto prima, soprattutto nel rapporto tra i giocatori e lo staff tecnico. Penso che fossimo contenti e che gli allenamenti siano stati molto buoni, ma il livello qui è molto alto", ha chiosato.