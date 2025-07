Manchester City-Marmoush, ci siamo: l'Eintracht Francoforte conferma la trattativa, affare da 80 milioni

Il Manchester City e Omar Marmoush sono pronti ad abbracciarsi: l'attaccante egiziano sta per salutare la Germania e trasferirsi in Inghilterra in un affare multimilionario, arriva la conferma dell'Eintracht Francoforte.

Mancano ormai pochi dettagli e Pep Guardiola potrà contare su un nuovo rinforzo davanti per provare a dare una sterzata alla stagione. Il terzo colpo stellare di un mercato di gennaio faraonico per i Citizens.

MARMOUSH-MANCHESTER CITY, LA CONFERMA DELL'EINTRACHT FRANCOFORTE - Non ha parlato esplicitamente di Manchester City, ma di fatto l'Eintracht Francoforte ha ufficializzato l'operazione: il club tedesco ha comunicato sui propri social di essere in trattativa "con un altro club" per il trasferimento di Omar Marmoush, escluso dall'elenco dei convocati per la partita di questa sera contro il Borussia Dortmund.

IL COMUNICATO DELL'EINTRACHT FRANCOFORTE - "L'Eintracht Francoforte è attualmente in trattative con un altro club per quanto riguarda il trasferimento di Omar Marmoush. Pertanto il giocatore oggi non rientra nella rosa".



I DETTAGLI DELL'AFFARE - I quattro volte campioni d'Inghilterra in carica hanno trovato l'accordo con l'Eintracht per Marmoush: il City verserà 80 milioni di euro, la cifra chiesta dal club tedesco che aveva rifiutato l'offerta iniziale da 60 milioni di euro avanzata dagli inglesi. L'egiziano classe 1999, già 20 gol e 14 assist in 26 presenze in questa stagione, firmerà un contratto fino al 2030 con ingaggio da 16 milioni lordi a stagione (10 milioni netti) e diventerà il terzo acquisto del Manchester City in questo mercato di gennaio dopo l'uzbeko Abdukodir Khusanov, in arrivo dal Lens per 40 milioni di euro, e il brasiliano Vitor Reis, ceduto dal Palmeiras per 35 milioni.

IL SALUTO DI MARMOUSH - Al termine di Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund, Marmoush ha salutato il suo ormai ex pubblico: il trasferimento è ormai imminente.