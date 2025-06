Manchester City, trattativa avviata per Reijnders: dialogo avanzato con il Milan

Il Milan sta per concludere la propria stagione, con una prossima annata che vedrà la formazione rossonera non disputare alcuna competizione europea. Senza gli introiti derivanti dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i meneghini possono considerare la possibilità di cedere uno dei propri pilastri per non dover incombere nella probabilità di vedere il bilancio chiudere nuovamente in rosso (le stime parlano dell’opzione conti in rosso già per la stagione 2024/25). E non è una novità che il Manchester City stia seguendo con insistenza la pista che porta a Tijjani Reijnders.

TRATTATIVA AVVIATA – Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, la trattativa fra i Citizens e i rossoneri è ben avviata e il dialogo fra le parti si trova in uno stato che viene definito avanzato. Dopo mesi di lunga e attenta osservazione, gli SkyBlues di Guardiola hanno deciso di muoversi con decisione nella direzione del centrocampista olandese e del club rossonero. Reijnders è l’obiettivo principale per la mediana del Manchester City, decisa a rifarsi il look. Il tecnico catalano è fra i principali sponsor dell’ex AZ Alkmaar e ora sta valutando insieme alla dirigenza inglese quale sia la miglior offerta da presentare a livello contrattuale per il giocatore e dal punto di vista economico per il Milan.

FRA TENTAZIONE E VALUTAZIONE – Ma qual è esattamente la posizione del Milan e di Reijnders? Il calciatore orange si è sempre dimostrato riconoscente nei confronti della società, come conferma anche il rinnovo di contratto firmato recentemente. Reijnders non ha mai chiesto di andare via da Milano, ma è chiaro che la tentazione di giocare in Premier League sia un’opzione sul quale riflettere e che porta a determinate valutazioni da compiere. Valutazioni che anche il Milan dovrà effettuare, considerando anche i mancati introiti derivanti dall’assenza di coppe europee nella prossima stagione, partendo da una base di partenza certamente superiore ai 70 milioni di euro. Il Manchester City è pronto all’assalto: trattativa avviata e dialogo avanzato, il Milan riflette.