Manchester City, ufficiale: preso Cherki dal Lione, le cifre

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma ora è diventata ufficiale. Il Manchester City ha annunciato l'acqusto di Rayan Cherki, che arriva dal Lione per 36 milioni di euro più altri 6 milioni di bonus e il 15% sull'eventuale plusvalenza dalla futura rivendita. Il trequartista francese ha firmato un contratto per le prossime stagioni fino a giugno 2030 col club inglese allenato dallo spagnolo Pep Guardiola.

PRIME PAROLE - Cherki ha dichiarato: "Questo è un sogno per me. Onestamente, entrare a far parte di un club come il Manchester City e avere l'opportunità di fare il passo successivo nella mia carriera qui è qualcosa di davvero speciale. Ho lavorato duramente per questo per tutta la vita. Amo questo sport e non vedo l'ora di crescere ulteriormente qui a Manchester con Pep e il suo staff. Tutti sanno quanto sia forte il City: ha ottenuto grandi successi per molti anni ormai. La responsabilità di aiutare la squadra a continuare a vincere è qualcosa che voglio abbracciare. Lascerei il Lione solo per un progetto in cui credo davvero e tutto al City suggerisce che posso migliorare il mio gioco e aiutare la squadra ad avere successo in futuro. Non vedo l'ora di mostrare ai tifosi del City cosa so fare".

IL DS - Il direttore sportivo del Manchester City, Hugo Viana ha dichiarato: "Siamo molto felici di avere Rayan al City. Vogliamo portare i migliori talenti al club, e lui rientra in questa categoria. È un giocatore che i nostri osservatori osservano da molto tempo e siamo rimasti tutti colpiti dalla sua abilità e creatività. Sono convinto che i nostri tifosi saranno entusiasti di vederlo giocare. Non c'è dubbio che ora sia nella posizione migliore per crescere ulteriormente sotto la guida di Pep e credo davvero che possa diventare un giocatore di livello mondiale con il nostro supporto e la nostra guida".

IL COMUNICATO - Il Manchester City ha completato l'acquisto di Rayan Cherki dal Lione.

Il ventunenne centrocampista offensivo ha firmato un contratto quinquennale, che lo legherà all'Etihad Stadium fino all'estate del 2030.

Cherki, prodotto del vivaio del Lione, vanta una vasta esperienza nonostante la giovane età, avendo già giocato 185 partite con la sua squadra d'infanzia.

Si è rapidamente guadagnato la reputazione di uno dei giovani talenti più creativi ed entusiasmanti emersi nel calcio europeo.

Cherki ha esordito in prima squadra a 16 anni nell'ottobre 2019 e si è subito distinto, diventando il più giovane marcatore di sempre del Lione con un gol nel gennaio 2020.

Più avanti, nella stessa stagione, è diventato il più giovane giocatore a giocare una semifinale di Champions League, subentrando durante la partita del Lione contro il Bayern Monaco.

L'ala è diventata titolare della squadra francese nel 2022/23 e da allora è uno dei giocatori più in evidenza in Ligue 1.

Infatti, la sua forma nel 2024/25 lo ha reso uno dei soli due giocatori, al di fuori del Paris Saint-Germain, a essere inserito nella Squadra della Stagione del massimo campionato francese.

Cherki ha dato ulteriore prova del suo sublime talento a marzo, quando ha aiutato la Francia Under 21 a sconfiggere per 5-3 l'Inghilterra Under 21, che schierava sia Rico Lewis che James McAtee, in un'amichevole. Il centrocampista ha poi completato una prestazione davvero strepitosa con due assist e il gol finale della Francia.

Il mese successivo, Cherki ha anche offerto due sontuose prestazioni nei movimentati quarti di finale di Europa League del Lione contro il Manchester United, segnando in entrambe le partite prima che la squadra francese uscisse vincitrice con un punteggio complessivo di 7-6.

E più recentemente, la qualità e l'enorme potenziale di Cherki sono stati messi in luce sulla scena internazionale senior.

Convocato dalla panchina per il suo esordio con la Francia nella semifinale di UEFA Nations League della scorsa settimana contro la Spagna, ha contribuito a innescare una grintosa rimonta nel finale da uno svantaggio di 5-1, trovando anche il gol, prima che i Bleus venissero definitivamente superati per 5-4.

A questo ha fatto seguito un'ottima prima presenza da titolare nella finale per il terzo e quarto posto di domenica, con Cherki che ha aiutato la Francia a sconfiggere la Germania per 2-0.

Ala o centrocampista offensivo in grado di superare un avversario con un dribbling o di aprirsi nuovi spazi, Cherki ha un occhio per l'assist tanto quanto per la rete.

Eccezionalmente ambidestro, è in grado di superare un avversario, crossare o tirare da qualsiasi angolazione.

Cherki sarà ora a disposizione di Pep Guardiola da subito, a partire dalla Coppa del Mondo per Club FIFA di quest'estate negli Stati Uniti.