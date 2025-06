Manchester City-Wydad: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Manchester City e Wydad Casablanca si affrontano nella prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Le due squadre sono inserite nel gruppo G, quello in cui sono stati inseriti anche la Juventus di Igor Tudor e l'Al-Ain, avversari nell'altro incontro del girone poche ore più tardi.

Il City di Guardiola si è qualificato alla competizione FIFA in virtù della Champions League vinta nel 2023, mentre i marocchini hanno staccato aggiudicandosi la CAF Champions League nel 2022.

Occasione per vedere in azione i nuovi e ricchi acquisti degli inglesi: Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Claudio Echeverri e Tijjani Reijnders, prelevato dal Milan in un'operazione da circa 70 milioni di euro complessivi.

Tutte le informazioni su Manchester City-Wydad: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Partita: Manchester City-Wydad

Data: mercoledì 18 giugno 2025

Orario: 18.00 italiane

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-WYDAD

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Vitor Reis, Aké, O'Reilly; Cherki, Reijnders, Foden; Savinho, Marmoush, Doku. All. Guardiola.

WYDAD (5-4-1): Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula. All. Benhachem.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-WYDAD IN TV - La sfida tra Manchester City-Wydad si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

MANCHESTER CITY-WYDAD IN DIRETTA STREAMING - Manchester City-Wydad sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia.