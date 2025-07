Manchester United: c'è la prima offerta per Osimhen

Ilsi sta già preparando all’ennesima rivoluzione estiva sul mercato.non è soddisfatto del rendimento di gran parte dei giocatori della rosa ma sa che non può sacrificarli tutti e allora andranno via i giocatori più funzionali a un certo tipo di strategia. L’esempio più chiaro?

DELUSIONE - Il 5 agosto del 2023 il Manchester United ha prelevato dall’Atalanta Rasmus Hojlund per 70 milionidi euro più ulteriori 10 milioni di bonus, sottoscrivendo con la squadra inglese un contratto fino al 30 giugno 2028. Una cifra monstre per un attaccante che aveva fatto vedere qualità interessanti anche se non con la continuità necessaria ad alti livelli. Un difetto che il nazionale danese ha confermato anche nella sua esperienza, tutt’altro che entusiasmante, ad Old Trafford. Segna tanto in Europa, con 5 gol in 8 partite, e decisamente poco in Premier League ( 2 in 22 presenze). Ma soprattutto non ha convinto Rubén Amorim.

CARTA PER OSIMHEN - Attenzione quindi a un’idea di mercato che il Manchester United ha intenzione di trasformare in offerta al Napoli: il cartellino di Hojlund con l’aggiunta di 40 milioni per arrivare a Victor Osimhen. Rasmus era stato un obiettivo azzurro prima di trasferirsi in Premier League ma da allora è cambiato tutto, dall’allenatore al direttore sportivo. E ora bisogna capire le reali intenzioni del duo Manna-Conte…

