Manchester United-Dorgu, incontro con il Lecce: la prima offerta, Napoli alla finestra

Dalla teoria ai fatti: il Manchester United fa sul serio per Patrick Dorgu. I dirigenti inglesi sono arrivati in Italia per avere il primo incontro con il Lecce, dopo aver manifestato il proprio interesse per l’esterno ai salentini in alcuni recenti contatti telefonici.

La missione è partita. Gli intermediari e un dirigente del Manchester United si sono seduti faccia a faccia con il direttore Pantaleo Corvino e il presidente Saverio Sticchi Damiani. La trattativa insomma prosegue, portata avanti dagli intermediari Leon Angel e Frank Trimboli, dell’agenzia CAA Base. Nel pomeriggio l’incontro con la prima offerta che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni, senza superarli. A questi lo United vorrebbe aggiungerne altri 5 sotto forma di bonus. Troppo pochi, per ora, per il Lecce.

Forti anche dell’interesse concreto del Napoli che, a differenza della squadra di Amorim, prenderebbe il giocatore e lo lascerebbe in prestito al Lecce fino a fine stagione, i pugliesi sanno di poter chiedere qualcosina in più e, dopo un’asta, potrebbero incassare una cifra superiore. Il danese d’altronde è sempre più in rampa di lancio: gioca da terzino, da ala e anche da attaccante esterno. A lui si sono interessate anche Milan e Juventus ma ora, con una missione precisa, il Manchester United punta ad anticipare tutti.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ha dichiarato a Sky Sport: "L'incontro è andato bene, è stato un incontro cordiale. Per noi è una soddisfazione sederci al tavolo con il Manchester United e parlare di un calciatore che proviene dalla nostra squadra Primavera, significa che è un percorso di crescita del club notevole e di cui siamo molto contenti. Abbiamo spiegato al Manchester che la nostra volontà al momento è quella di cercare di mantenere inalterato il nostro organico, trattenendo tutti i big, in particolare Dorgu. Abbiamo cercato di far capire che per noi è un appuntamento importante con la storia quest'anno, potremmo raggiungere la terza storica salvezza. Pur essendo lusingati dell'offerta del Manchester United, per noi la priorità è il risultato sportivo che è fondamentale".

