Milan, Rashford entusiasta dei rossoneri: tra richiesta e offerta, la situazione col Manchester United

Marcus Rashford attende di conoscere quella che sarà la sua prossima avventura professionale dopo una vita trascorsa con la maglia del Manchester United. Servirà ancora un pizzico di pazienza al giocatore inglese perché le squadre interessate ci sono eccome ma per i costi resta un’operazione complessa per quasi tutti ( squadre arabe a parte). Il Milan si è iscritto alla corsa senza pensarci su nemmeno per un secondo e sta studiando internamente fino a dove può spingersi per quella che sarebbe un colpo sensazionale per l’intero movimento calcistico italiano.

CONTATTI APPROFONDITI - Dwaine Maynard, agente di Marcus Rashford, é stato a Milano nelle ultime ore, secondo quando evidenziato dal The Athletic. I contatti con il club rossonero vanno avanti ( anche se non è stato confermato un incontro vis a vis nella giornata di oggi) alla ricerca della migliore soluzione possibile. Marcus ha messo il Milan in cima alle proprie preferenze. Basterà questo per andare a dama? Al momento no perché sul classe 1997 c’è una folta concorrenza e il Manchester United va comunque messo nelle condizioni di poter accettare la proposta.



TRA DOMANDA E OFFERTA- Il Milan ha comunicato all’agente di Rashford di poter coprire solo la metà di quello che resta da pagare rispetto all’ingaggio dell’attaccante inglese. Serviranno nuovi contatti per capire la fattibilità dell’operazione che oggi sembra abbastanza complicata considerando che il Manchester United è favorevole al corrispondere una parte dell’ingaggio ma non con una quota così alta.