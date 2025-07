Rashford si allena con il gruppo: può restare al Manchester United, come cambia il futuro

Una notizia nella fredda mattinata di Manchester: Marcus Rashford si allena con lo United.

Nulla di strano verrebbe da pensare, l'attaccante inglese è un tesserato dei Red Devils e dunque è normale lavorare con i compagni di squadra.

Solo che il classe 1997 è ormai da un mese e mezzo un corpo estraneo all'interno della squadra di Ruben Amorim: l'ultima partita giocata risale al 7 dicembre dello scorso anno, mezz'ora in campo nella sconfitta casalinga contro il Nottingham Forest, il tecnico portoghese lo ha pubblicamente tolto dal progetto e Rashford è finito sul mercato.

BARCELLONA, BORUSSIA DORTMUND, MILAN E MARSIGLIA: LE ULTIME SUL FUTURO - Il Manchester United ha aperto da settimane alla cessione dell'attaccante, corteggiato anche in Italia dalla Juventus e dal Milan (che ora stringe per un altro inglese, il difensore del City Kyle Walker), finito rapidamente nel mirino di diverse big europee, ultimo il Marsiglia in Francia. Più di tutti si sono mossi Borussia Dortmund e Barcellona, che hanno avviato i contatti con l'entourage di Rashford e con i Red Devils per capire la fattibilità dell'operazione. Per tutti, la stessa problematica: il pesante ingaggio del giocatore, 15-20 milioni l'anno che si traducono in una cifra tra gli 8 e i 10 milioni da versare al giocatore da qui al termine della stagione per chiunque voglia assicurarselo. Il BVB riflette e tratta per abbassare le pretese del ragazzo, il Barça ieri ha incontrato l'entourage di Rashford e studia il piano uscite per poter perfezionare l'eventuale affare rispettando il Fair Play Finanziario della Liga e potendo registrare il giocatore senza problemi, visto il recente precedente con Dani Olmo e Pau Victor.

RASHFORD RESTA AL MANCHESTER UNITED? - In questo contesto, c'è un'altra opzione finora meno probabile ma che sta riprendendo quota: Rashford può restare al Manchester United. Il rapporto tra l'inglese e Ruben Amorim è ai minimi termini e anche dopo la sconfitta contro il Brighton il tecnico portoghese ci era andato giù pesante: "Non schiererò un giocatore che non ritengo il migliore per la squadra". Un trasferimento sarebbe la soluzione migliore per tutti quindi, eppure lo stallo persiste e così Rashford non si può escludere neanche la permanenza allo United, con cui l'inglese è sotto contratto fino al 2028. Nel frattempo torna ad allenarsi regolarmente con i compagni. In attesa di sviluppi in un senso o nell'altro tra Barcellona e Dortmund.

ANCHE ANTONY E GARNACHO IN GRUPPO - Rashford non è il solo ad attendere novità sul proprio futuro, perché questa mattina in gruppo si sono visti altri giocatori al centro di voci di mercato. Antony sembrava molto vicino al trasferimento al Betis, ma anche oggi si è allenato regolarmente con i compagni. Lo stesso vale per Alejandro Garnacho, prima scelta del Napoli per occupare la casella lasciata vuota da Khvicha Kvaratskhelia: anche lui in gruppo, in attesa di novità.