Manchester United su Osimhen, via Hojlund: il piano che spinge la Juventus verso Lookman

Un triangolo che si sviluppa tra Manchester, Istanbul e Torino: l'estate di calciomercato dovrebbe portare cambiamenti notevoli nei reparti offensivi di Man United, Galatasaray e Juventus, ma la domanda è in che modo? E con quali nomi coinvolti? Tuttosport oggi dipinge un quadro che abbraccia i tre nomi maggiormente graditi alla Juventus, ovvero Victor Osimhen, Rasmus Hojlund e Ademola Lookman.

LE MOSSE DA OLD TRAFFORD - Su Osimhen, com'è noto, c'è una clausola di 75 milioni di euro valida solo per l'estero in favore del Napoli proprietario del cartellino. A Giuntoli ovviamente non parrebbe vero riabbracciare il bomber del terzo Scudetto azzurro, ma il Manchester United ha già un accordo di massima con il nigeriano per l'ingaggio e ha le risorse per pagare la clausola. E nei piani di Ruben Amorim, che in questo finale di stagione darà priorità all'Europa League schierando i giovani del vivaio in campionato, c'è l'uscita di Rasmus Hojlund, magari proprio in direzione Galatasaray per facilitare il tutto.

OCCHI SU LOOKMAN - Questo lascerebbe la Juventus senza due dei tre obiettivi sopra citati, e allora i bianconeri si fionderebbero su Lookman, sia perché su Hojlund permangono alcuni dubbi di natura tecnica, sia perché sarebbe più complicato inserire Osimhen a livello salariale. Da cosa dipende l'affondo, che costerebbe più o meno quanto quello per Koopmeiners portato l'estate scorsa (60 milioni tra annessi e connessi)? Dalla qualificazione o meno alla Champions League e dalla decisione sull'allenatore per il 2025/26, se Tudor o altri: in ballo ci sarebbe pure Jonathan David del Lille, un parametro zero che alla fine parametro zero non è, date le richieste multimilionarie tra commissioni e bonus alla firma.