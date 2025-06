Mancini: "Mi piacerebbe un ritorno in Inghilterra. Allenare? Vivo per la passione, non per l’aspetto economico"

L'ex CT della Nazionale Roberto Mancini, ad oggi ancora senza una panchina, ha rilasciato un'intervista a Transfermarkt. Queste le sue dichiarazioni:

In quale campionato ti sei divertito di più ad allenare?

"Ogni campionato è speciale. Ho apprezzato molto la Premier League, e gli anni passati nel Regno Unito sono stati davvero eccezionali. Ogni allenatore sogna la Premier. Detto questo, conservo bei ricordi delle esperienze in Turchia, Russia (con lo Zenit, ndr) e Arabia. Nel calcio moderno è importante conoscere culture, tradizioni e mentalità diverse, per poter gestire al meglio uno spogliatoio internazionale".

In Premier League solo tre allenatori hanno una media punti migliore della tua: Guardiola, Ferguson e Klopp. Un ritorno in Inghilterra ti piacerebbe?

"Sempre".

Qual è stato, secondo te, l'acquisto migliore per un tuo club?

"Sergio Agüero, il giocatore con più gol in Premier League con il City".

Quale squadra, quest’anno, ha espresso un calcio che hai ammirato particolarmente?

"In Italia, Bologna, mentre all’estero il PSG, per il mix di giovani talenti e lo spirito di gruppo".

Hai lasciato il Galatasaray senza chiedere alcun indennizzo, gesto raro nel calcio moderno. Cosa ti ha spinto a farlo?Se arrivasse l’opportunità giusta, prenderesti in considerazione un ritorno in Turchia?

"Sì. Il calcio è una passione, io vivo per la passione. Ovviamente è anche un lavoro, ma non è l’aspetto economico a motivarmi. Ho amato il mio periodo in Turchia, perché è guidato da una passione pura".