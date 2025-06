Mané torna in Europa, che occasione di mercato! C'è un club in pole

Sadio Mané vuole tornare in Europa. Protagonista con il Liverpool, club lasciato nel 2021, il senegalese ha cercato fortuna prima in Germania e poi in Arabia Saudita. L'esperienza al Bayern Monaco è stata da dimenticare, quella nella Saudi Pro League è andata anche peggio.

L'Al-Nassr lo ha pagato 30 milioni e messo di fianco a Cristiano Ronaldo: l'intesa tra i due però è latitata e l'Al-Hilal ha dominato il campionato. Per l'ex Liverpool, in 46 partite, sono arrivati 19 gol e 11 assist ma l'impatto con questo nuovo mondo non è stato dei migliori, tanto che l'attaccante starebbe già pensando di cambiare di nuovo aria.

Secondo Sky Sport De, è in atto un tentativo da parte del Salisburgo di riportarlo a casa. Lì è stato tra il 2012 e il 2014 e si è fatto conoscere al mondo del calcio, ora potrebbe tornare per l'ultima parte della sua carriera.