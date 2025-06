Mani Bisseck in Inter-Lazio, Rocchi: "Rigore giusto, Chiffi mal posizionato". Barella: "Ci giochiamo la vita", l'arbitro: "Anche noi"

Il giorno dopo la fine della 37esma giornata di campionato, Dazn ha pubblicato Open Var, il contenuto in collaborazione con l'Associazione Italiana Arbitri che si propone di spiegare le decisioni più controverse prese da direttori di gara e sala Var. Da Lissone, il designatore Gianluca Rocchi è intervenuto anche sul fallo di mano di Bisseck che ha causato il rigore del 2-2 per la Lazio in casa dell'Inter.

"Eh, è larga un po'... ", commento in sala Var mentre si selezionano le migliori immagini. "Sì, fa un movimento, però vienila a valutare", il consiglio all'arbitro Chiffi. "Ti faccio vedere la dinamica. Aspetta, ho anche un'altra camera..." ma Chiffi se n'è già andato, la prima immagine gli è bastata per fischiare. "Ci stiamo giocando la vita qui", gli dice l'interista Barella", "Anche noi", la risposta del fischietto.

IL COMMENTO - Rocchi ha commentato: "Si parte dalla non punibilità, ma Bisseck porta il braccio verso il pallone e quindi il calcio di rigore è da assegnare. La posizione di Chiffi non è delle migliori, si perde la dinamica del tocco. Mi rendo conto sia difficile da accettare, ma la revisione è corretta".