Manicone, ex Inter e vice CT dell'Iran: "Taremi sta bene"

Antonio Manicone, ex giocatore dell'Inter e attuale vice ct dell'Iran, intervistato da Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, parla di Mehdi Taremi, attaccante iraniano dell'Inter bloccato nel suo paese dalla guerra e costretto a saltare il Mondiale per club: "Taremi sta bene. Io sono riuscito a tornare a casa un giorno prima delle bombe. Sto bene, sento quotidianamente gli amici dello staff tecnico, massaggiatori e magazzinieri, che sono là. Un grande pensiero è rivolto a loro".



Manicone, classe 1966, 59 presenze e un goal con la maglia dell'Inter in carriera, aggiunge: "Prima di venire via, non c'era alcun sentore che potesse avvenire una cosa del genere. Vedere una situazione così mi rattrista molto, spero che nel breve termine tutte le parti si accordino per un cessate il fuoco. Quando sento gli amici dello staff, provo a parlare di calcio con loro, di organizzazione di amichevoli o stage. Vogliamo pensare che questa situazione possa risolversi in tempi brevi. Il calcio è un veicolo che unisce i popoli e la gente. È bello far parte del mondo del calcio perché vedi mondi nuovi e devi cercare di parlare di cose positive come il calcio giocato. Anche in Iran la Fifa sta facendo tanto per cercare di portare il calcio a livello europeo".