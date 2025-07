Mannone e l'idea Cagliari: "Vorrei chiudere un cerchio"

L'ex Arsenal vorrebbe chiudere la propria carriera in Italia e il club sardo pensa a un'offerta per ingaggiarlo.

Pur non essendo mai un titolare fisso, VitoMannone è stato per anni uno dei riferimenti della porta dell'Arsenal, prima di iniziare una lunga serie di peregrinazioni in tutta Europa e anche oltre.

A 37 anni però, il portiere di Desio sente il desiderio di tornare finalmente a casa e chiudere la propria carriera in Italia.

Su Mannone c'è l'interesse del Cagliari che nei giorni scorsi, come riferisce Sky Sport, ha avuto una serie di contatti con il portiere per capire la fattibilità dell'operazione.

Proprio all'emittente satellitare, Mannone ha dichiarato: "Vorrei chiudere un cerchio. Ho voglia di tornare a casa, dimostrare qualcosa nel mio Paese". Ad esclusione delle giovanili dell'Atalanta infatti, il portiere non ha mai giocato in Italia se non con la nazionale Under 21.