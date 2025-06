Milan, Theo Hernandez vuole l'Atletico Madrid. L'entourage a Marca: "Speriamo"

Va o resta? Dopo il no all'Al-Hilal, il futuro di Theo Hernandez è ancora tutto da scrivere. Il Milan aveva accettato i 30 milioni dagli arabi, ma il no del francese aveva fatto saltare tutto. Non sono bastati 18 milioni all'anno per convincere il terzino rossonero, che vuole tornare all'Atletico Madrid, la squadra in cui è cresciuto.

SPERANZA - L'ultima novità arriva dalla redazione di Marca. L'entourage del giocatore, raggiunto dal quotidiano spagnolo, avrebbe commentato con uno "speriamo" l'ipotesi del ritorno in Spagna. Theo è molto motivato, vuole dimostrare di essere ancora al top e ha messo in cima alla lista dei suoi desideri il ritorno all'Atletico Madrid. L'accordo, come raccolto dalla redazione, tra gli agenti del difensore e i colchoneros è stato trovato rapidamente, ma manca quello con il Milan.

MILAN, ACCCORDO THEO HERNANDEZ-ATLETICO MADRID: COSA MANCA PER CHIUDERE

DISTANZA - L'obiettivo di Theo Hernandez è tornare in Spagna, ma la palla è in mano agli spagnoli. La prima offerta da 17 milioni è stata rifiutata, così con l'inserimento di Molina come contropartita, con i rossoneri che ne chiedono almeno 30. I contatti continuano: c'è interesse a trovare una quadra, ma la posizione del Milan è chiara. Serve una cifra intorno ai 30 milioni.

MILAN, THEO HERNANDEZ PUO' FINIRE FUORI ROSA SENZA LA CESSIONE

FUORI ROSA? - La dirigenza rossonera non sembra intenzionata a fare sconti al netto dell'unico anno di contratto rimasto a Theo Hernandez: per partire serve un'offerta al livello di quella degli arabi, altrimenti potrebbe restare a scadenza. Da non escludere, poi, l'idea che il francese possa essere messo fuori rosa, venendo così escluso dal progetto.