Napoli, Mario Rui chiede di essere reintegrato in rosa

Nuova svolta nel rapporto sempre più incrinato tra Mario Rui e il Napoli. Il terzino portoghese, fuori rosa dall’inizio di questa stagione, ha diffidato il suo club e chiesto di essere reintegrato in squadra. Per questo motivo, Rui ha interpellato tramite Pec l’AIC, l’associazione italiana calciatori, come riporta CalcioNapoli24.

LA SCELTA - Il giocatore da tempo ormai non si allena più con il resto del gruppo agli ordini di Antonio Conte, svolge sedute solitarie nelle strutture di Castelvolturno e arriva al centro sportivo ad orari diversi rispetto ai suoi compagni. Attraverso questa mossa chiede dunque di essere di nuovo equiparato nel trattamento a tutti gli altri appartenenti alla rosa. Il suo agente, Mario Giuffredi, si è dissociato dal comportamento del suo assistito e non è da escludere che le strade dei due possano dividersi.

L'ITER - A 33 anni, Mario Rui sta vivendo una stagione da separato in casa dopo aver rifiutato diverse offerte in estate. Secondo Radio Crc, sono state almeno 6 le proposte non accettate dal terzino: Valladolid, Nizza, Aris Salonicco, Lille, San Paolo. A queste si sono aggiunte poi, a mercato chiuso in Italia, anche quelle arrivategli dalla Turchia da Besiktas e Istanbul Basaksehir. Fin dall’estate, il club gli aveva comunicato che non rientrava più nei piani per ragioni di ingaggio (percepisce 2 milioni di euro a stagione) e per la concorrenza sulla fascia mancina (Spinazzola e Olivera).

LA CARRIERA - Se la situazione di Osimhen, che era simile alla sua, è stata risolta con un passaggio in prestito al Galatasaray, quella di Rui rischia ora di finire in tribunale. Il giocatore non è stato ovviamente inserito nella lista per il campionato di Serie A 2024/2025 e ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Rui era stato acquistato dal Napoli a gennaio 2018 dalla Roma, vanta 227 presenze e 3 goal, ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia.