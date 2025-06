Marotta: "Inter-Lazio un allenamento per la finale di Champions"

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio, valevole per la 37esima giornata di Serie A: "Erano diversi anni che non si viveva un rush finale di questa natura: il calcio è bello per la sua imprevedibilità. Noi abbiamo un avversario da superare e poi attendere quello che succede a Parma: noi ce la giochiamo come sempre, siamo abituati. Questo è un atto di grande crescita, quello di convivere con questa tensione ed emozione, è tutta energia positiva".

Marotta prosegue: "Una partita così importante verso la finale? Non deve essere un impegno stressante: questo gruppo è cresciuto molto e sa rendere la giusta dimensione a queste partite. Ad inizio ciclo si viveva una partecipazione stressante e da gestire, adesso i giocatori sono maturati: queste partite devono essere gestite nel modo giusto. Diventa un allenamento per quella che sarà la finale".

Poi, a Dazn, Marotta aggiunge: "Titolari in campo oggi? Ci aspettiamo una partita difficile che ci può aprire una porta serena come l'eventuale scudetto. I nostri giocatori sono maturati dopo l'esperienza di Istanbul e sanno gestirsi, non c'è solo l'aspetto agonistico ma anche quello mentale ed è propedeutico per la partita di Monaco. Lo slogan da ripetere è: 'noi in questo momento ci siamo', ora dipende da noi e dalla nostra forza. Sta a noi decidere il nostro destino".