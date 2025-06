Marotta: "Inzaghi? Nessun cambio di valutazione, ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo che ricopre"

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport: "E' stata una serata negativa, l'avversario ci ha surclassato, è una sconfitta meritata. Questo non deve macchiare tutto quello che è stato fatto di buono in stagione, anche in Champions League. E' stata una serata negativa, volevo ringraziare i tifosi che sono arrivati fino a Monaco di Baviera. Siamo arrivati in finale dopo aver battuto squadre importanti, tra le quali Bayern Monaco e Barcellona. Siamo caduti in modo fragile, io voglio ringraziare i miei giocatori e il mio allenatore, il cammino ha dimostrato che questo gruppo, questa squadra, questa società merita questo palcoscenico".

"Non ci sarà nessun cambio di valutazione su Inzaghi, abbiamo detto che ci saremo visti con calma dopo la finale,ma non ci sono valutazioni da fare. In questi anni ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo che ricopre. Tanti meriti vanno alla sua professionalità. Ci incontreremo, ma era già deciso da tempo".

"Ormai l'Italia non è più un paradiso calcistico, il nostro è un campionato di passaggio, con i giocatori che rischiano di scappare attratti da ingaggi superiori che in Italia non possiamo garantire. Non è un alibi, anzi. Credo ancora nel made in Italy, con la competenza, con gli allenatori italiani possiamo esercitare un ruolo da protagonista".