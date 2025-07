Marotta: "Vincete e poi fallite? Chi lo dice lo fa per invidia. Mai rischiato il fallimento, siamo in regola su tutto"

Con il passaggio dalla gestione Suning con Steven Zhang alla gestione del fondo Oaktree il dirigente dell'Inter Beppe Marotta è passato dall'essere solo "amministratore delegato per l'area sport" al ruolo di presidente e ad unico. Dal palco de Il Foglio a San Siro il numero uno nerazzurro ha difeso il suo operato rispondendo con ironia e precisione alle frecciate che dai social sono piovute sul club nei giorni - vittoriosi con la seconda stella - del passaggio di proprietà.

PRESIDENTE - "Cosa cambia essere presidente e non ad? Cambia in termini di responsabilità, in termini di quotidianità faccio più o meno le stesse cose. Il ruolo di Presidente è apicale, e di rapporto con la proprietà che detta le linee guida. Farlo da Presidente, vincere da Presidente è qualcosa di più, mi consacrerebbe in una carriera fortunata".

DALLA CINA AGLI USA - "Da Zhang a Oaktree? La differenza sostanziale è che prima aveva una persona fisica come referente che era steven Zhang. Oggi c'è un team di referenti che sono esperti in determinate aree. C'è un lavoro di gruppo che si concilia con le loro competenze. Io ci tengo a sottolineare la loro presenza quotidiana, fatta in modo silenzioso e con la capacità di delegare"

C'E' CHI DICE "VINCETE E POI FALLITE" - ""Vincete e poi fallite"? Una parolaccia, è frutto della cultura dell'invidia. Noi non abbiamo mai rischiato il fallimento. Siamo una società che ha una disposizione finanziaria, abbiamo un bond che è un debito che controlliamo benissimo, non abbiamo debiti verso i fornitori e verso le banche altrimenti non avremmo avuto la possibilità di iscriverci. Paghiamo regolarmente i contributi e il "debito verso l'erario". Si confondono le difficoltà che ci sono state sopra la nostra testa con la gestione ordinaria dell'Inter".

