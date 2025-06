Marsiglia-Atalanta, le pagelle di CM: Scamacca d'oro, Mbemba tiene a galla i suoi

Marsiglia-Atalanta 1-1

Atalanta

Musso 6: Non vede partire il tiro di Mbemba, bello e difficile da parare. Aubameyang lo grazia in chiusura di primo tempo. Scivola e per poco non si fa beffare nella ripresa, si riprende nella stessa azione.

Scalvini 7: Si fa trovare spiazzato dal contropiede marisgliese insieme ai compagni di reparto, ma Aubameyang spara a lato. Salva tutte le altre palle, comprese quelle di Sarr.

Djimsiti 7: Baluardo di difesa, non ha dei clienti semplici stasera.

Kolašinac 6,5: Per salvare un gol si fa male e chiede il cambio, assenza pesante in prospettiva ritorno. Per lui risentimento muscolare alla coscia sinistra

Zappacosta 5,5: Non riesce a contrastare Mbemba, quando il marsiglia pareggia. Presente quando si difende, meno in proposizione.

de Roon 6,5: Esce Kolasinac e si sposta definitivamente di reparto.

Éderson 6,5: Straordinario quando ferma un Veretout lanciato a rete nel primo tempo.

Ruggeri 6: Non si attacca molto dal suo lato, spesso in dialogo con Pasalic e Djimsiti.

Koopmeiners 6,5: Assist a Scamacca per il vantaggio orobico, prova a mettersi in proprio e non trova la porta per pochi centimetri.

De Ketelaere 6: Ha qualità per aiutare il reparto offensivo, forse qualche tocco di palla in più non guasterebbe.

Scamacca 7,5: è in un momento di condizione incredibile, cinque gol in cinque gare europee.

dal 17' p.t. Pasalic 6: entra per sostituire Kolasinac dopo poco, fresco.

dal 14' s.t. Lookman 6,5: Al posto di Scamacca. Entra bene e si rende pericoloso.

39' s.t. Miranchuk 6: Ha la palla del vantaggio negli ultimi istanti, esce veramente di poco e si dispera.

39' s.t. Hateboer sv

All. Gasperini 6,5: Costretto a cambiare Kolasinac, nella ripresa riesce a contenere i marsigliesi che hanno voglia di attaccare.

Marsiglia

Pau Lopez 6: Scamacca lo fredda alla prima occasione, non poteva opporsi.

Clauss 5,5: Anche lui in difficoltà quando Lookman entra e crea scompiglio.

Mbemba 7: Tiene in gioco Scamacca, quando l'Atalanta va in vantaggio. Poi si inventa il gol della settimana, l'effetto è così beffardo che sorprende Musso.

Balerdi 5: Nel gol subito va in bambola tutta la difesa, lui compreso. Si prende il primo giallo di gara per un fallo su De Ketelaere.

Murillo 6: Tiene sempre a bada CDK, cala nel secondo tempo.

Harit 6: Soffre tanto l'ingresso di Lookman, per questo Gasset lo cambia.

Veretout 6: Ha una potenziale occasione d'oro per portare i suoi in vantaggio, Ederson lo blocca.

Kondogbia 6,5: Geniale l'assist per il pareggio di Mbemba. Prova a far male nella ripresa, manda alto.

Sarr 6: Se non incide più di tanto è perchè viene ben controllato.

Aubameyang 5: L'errore, davanti a Musso, è davvero clamoroso. Ancor più perchè lo commette il capocannoniere dell'Europa League.

Luis Henrique 6: da lui ci si aspetta più decisione e incisione sotto porta

Dal 20' s.t. Moumbagna sv

Dal 20' s.t. Merlin 6: Entra per dare una mano, dopo l'ingresso di Lookman.

Dal 27' s.t. Ounahi 6,5: Entra e prende subito l'incrocio dei pali.

Dal 27' s.t. Ndiaye sv

All. Gasset 6: sorpreso dall'Atalanta, la raggiunge con un'invenzione di un singolo. Corre ai ripari quando Lookman entra in corsa ma sfiora anche il vantaggio.