Un sogno chiamato finale. Il percorso dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue con la trasferta di Marsiglia, valida per l’andata delle semifinali di Europa League. Dopo aver eliminato il Liverpool, la Dea vuole avere la meglio anche del Marsiglia e spera di indirizzare la contesa già in questa gara di andata in trasferta. Pericolo numero 1 è Pierre-Emerick Aubameyang, miglior marcatore fin qui di questa edizione di Europa League.



CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Marsiglia-Atalanta

• Data: giovedì 2 maggio 2024

• Orario: 21.00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

DOVE VEDERE MARSIGLIA-ATALANTA IN TV – Marsiglia-Atalanta, valevole per l’andata delle semifinali di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.



LE FORMAZIONI

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit, Sarr; Aubameyang. All. Gasset



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini