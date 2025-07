Marsiglia in festa per il ritorno in Champions: i giocatori gridano "Roma, Roma", De Zerbi capo ultrà con un fumogeno

Roberto De Zerbi ha riportato l'Olympique Marsiglia in Champions League. La squadra guidata dal tecnico italiano ha vinto 3-1 sul campo del Le Havre, in quella che è stata la 33a e penultima giornata di Ligue 1. Il club marsigliese è così aritmeticamente all'interno della Top 3 nel campionato francese, posizionamento minimo per l’accesso alla massima competizione europea.

Erano due anni che il Marsiglia non partecipava alla Coppa dei Campioni, ma il successo in trasferta contro il Le Havre ha garantito questa certezza alla formazione di De Zerbi. L’allenatore italiano centra dunque l’obiettivo prefissato dal club all’inizio della stagione, un traguardo arrivato non senza diverse difficoltà, come dimostra la decisione (e le conseguenti polemiche nate) di portare la squadra in ritiro in Italia, a Roma più precisamente.

Un provvedimento che non è stato dimenticato durante i festeggiamenti per la Champions, visto che i giocatori (al fischio finale della sfida) hanno portato in trionfo il proprio tecnico, saltando, cantando e urlando a squarciagola “Roma, Roma”, in riferimento proprio al ritiro vissuto nelle settimane precedenti. Un modo divertente e ironico per ricordare quei continuata passati nella Capitale a ricompattarsi. La festa per la qualificazione in Champions League è poi proseguita all'aeroporto di Marsiglia, dove i giocatori sono stati accolti da centinaia di tifosi e De Zerbi ha acceso un fumogeno in mezzo a tutti i sostenitori.