Marsiglia, si sblocca Rabiot: primo gol dopo l'addio alla Juventus

Si è sbloccato Adrien Rabiot. L'ex centrocampista della Juventus, dopo l'addio a zero in estate, ha trovato il primo gol con la maglia del Marsiglia. La sua rete ha sbloccato, al 17' del primo tempo la partita tra i padroni di casa del Saint-Etienne e gli uomini di Roberto De Zerbi, che sono andati al riposo in vantaggio grazie a Rabiot.

INSERIMENTO - Un bel gol per l'ex bianconero, che si è inserito bene alle spalle della difesa, ha stoppato di petto il passaggio di Maupay e ha colpito al volo di sinistro senza lasciare scampo a Larsonneur.

NUMERI - Primo gol per Rabiot alla nona partita con la maglia del Marsiglia, la settima da titolare. Per l'ex Juventus, prima di questo incontro, 593 minuti senza gol in Francia. L'ultima gioia, in Italia, era arrivata il 12 maggio 2024, in occasione della partita interna con la Salernitana, con cui aveva segnato il gol dell'1-1 finale al 90'.