Marsiglia su Bennacer, De Zerbi: "Conosciamo le sue qualità, ma è del Milan..."

Il Marsiglia ci prova nelle ultime ore di mercato per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino classe 1997 può lasciare il Milan, che in caso di cessione punterebbe sullo svincolato Adrien Rabiot (libero dopo la scadenza del contratto con la Juventus), ma il tempo stringe.

La corte dell'OM è serrata e ha convinto Bennacer, non convocato da Paulo Fonseca per Lazio-Milan (3a giornata di Serie A), i francesi spingono per un prestito secco ma devono prima cedere Jordan Veretout.

PARLA DE ZERBI - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Tolosa, il tecnico del Marsiglia Roberto DeZerbi ha parlato degli ultimi rumors di mercato, in particolare proprio quelli su Bennacer: "Sono contento della rosa, dobbiamo vedere cosa possiamo ancora fare. La società ha lavorato tanto. Non tutti i giocatori hanno accettato di partire quindi non è stato facile reclutarli. La società ha lavorato davvero bene. Mi piace essere sincero e con le difficoltà di questa finestra di mercato, soprattutto con le partenze, l'OM ha avviato un progetto per fare bene, ci vuole tempo e ne serviranno diverse.

Bisogna prendere i giocatori solo se portano qualcosa in più. Bennacer non è un giocatore dell'OM quindi non posso parlarne ma conosciamo tutti le sue qualità", riporta RMC Sport.