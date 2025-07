Martinez convince e Inzaghi lo incorona: il futuro dell'Inter è in buone mani

Almeno cinque partite per capire se potrà essere il portiere del futuro dell’Inter, ma a Josep Martinez ne è bastata una sola. Poco più di novanta minuti per convincere tifosi, compagni e allenatore. L’esordio in Serie A con la maglia nerazzurra per l’estremo difensore spagnolo è arrivato in una partita particolare, contro la sua ex squadra, il Genoa. Tappa che gli è servita da trampolino di lancio per attirare l’interesse dell’Inter la scorsa estate, che ha investito ben 13,5 milioni di euro (più 2 di bonus) per portarsi a casa il classe 1998.

Inter, la chance di Martinez: almeno 5 big match per capire definitivamente se sarà lui il titolare futuro



FATTORE SOMMER – Al di là dell’infortunio che lo terrà fermo per circa un mesetto, Sommer ha 36 anni sulla carta d’identità e un contratto in scadenza nel 2026. Fattori che, al netto di ogni incidente di percorso, avrebbero portato l’Inter a doversi guardare intorno nella prossima sessione di mercato.

FUTURO IN CASA – Nella gara contro il Genoa, andata in scena sabato sera a San Siro, Martinez ha ben figurato, con una parata che ha tenuto a galla i nerazzurri. Non solo ottima dimestichezza con i guantoni, lo spagnolo ha fatto vedere di essere anche in grado di giocare bene con i piedi, trasmettendo grande sicurezza al reparto difensivo. Condizione necessaria per i portieri nel calcio di oggi, dove la costruzione dal basso assume un valore sempre più rilevante per le squadre.

LA BENEDIZIONE – In conferenza stampa, poi, Simone Inzaghi ha elogiato il proprio portiere: "È stato bravissimo, l'abbiamo voluto e l'abbiamo scelto. C'era la possibilità di prendere altri ed è stata fatta una scelta. Josep sa che sarà il futuro dell'Inter, ha lavorato in silenzio ed è un grande professionista, ma non avevo dubbi. Con l'Udinese aveva fatto molto bene, deve continuare così, poi le partite sono una conseguenza". Parole chiare, che trasmettono grande fiducia a Martinez che, se dovesse confermarsi anche nelle prossime sfide, potrebbe davvero diventare il numero uno del futuro in casa Inter.



