Mastour riparte dalla Serie C: l'ex-Milan ha firmato con la Virtus Verona

Hachim Mastour è finalmente tornato a giocare nel calcio professionistico italiano. Dopo un anno intero passato lontano dai riflettori e dopo la stagione 2023/24 passata nel campionato del Marocco con l'Union Touarga Sport, il fantasista classe 1998 torna a giocare in Serie C dove vestirà per questa stagione la maglia della Virtus Verona.

COMUNICATO UFFICIALE - Mastour ha firmato un contratto di un anno con il club veneto che lo ha annunciato proprio in queste ore attraverso i propri canali social: "La Virtus Verona è lieta di annunciare di aver stipulato un contratto per le prestazioni sportive di Hachim Mastour fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. La Società è in attesa del transfer internazionale considerate le ultime esperienze all’estero del calciatore. Classe 1998, talento cristallino cresciuto nei settori giovanili di Reggiana e Milan, Mastour è conosciuto a livello internazionale per le sue doti tecniche e la sua visione di gioco. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di club in Italia, Grecia, Marocco e Spagna, oltre a vestire la maglia della nazionale marocchina. Con questo innesto, la Virtus Verona aggiunge qualità, fantasia ed esperienza internazionale al proprio reparto offensivo. Benvenuto al Gavagnin-Nocini, Hachim!

LE PRIME PAROLE - Queste le prime parole dell'ex-promessa del calcio italo-marocchino, un talento su cui aveva scommesso il Milan, inserito dal Guardian fra le top 50 giovani promesse del calcio mondiale, che però non riuscì mai a mantenere quelle premesse: "Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo con la Virtus Verona. Ho tanta voglia di mettermi in gioco e dare il massimo per questa maglia. Ringrazio la società per la fiducia.”