Materazzi: "Rashford è da Inter, vedrei bene pure Grealish"

Marco Materazzi dice la sua sulla finale di Champions League. L'ex difensore nerazzurro ha dichiarato a Online Betting Guide: "Contro il PSG sarà una partita difficile, ma l'Inter ha battuto il Bayern Monaco e il Barcellona, che erano tra le squadre favorite per diventare campioni d'Europa quest'anno. Negli ultimi tre anni l'Inter ha raggiunto la finale due volte. L'Inter ha perso contro il Manchester City nella prima, dove ha giocato molto bene e non meritava di perdere, ma il Man City era una squadra incredibile in quel momento. Credo che ora abbiamo il 50% di possibilità di essere campioni sabato, ma non sarà facile perché anche il Paris Saint-Germain è una grande squadra e punta al Triplete. L'Inter dovrà essere perfetta per vincere il trofeo e battere il PSG. Penso che sarà cruciale il centrocampo perché il Paris Saint-Germain ha giocatori molto bravi con la palla tra i piedi. Sarà lo stesso per l'Inter perché Barella, Calhanoglu e Barella sono uno dei migliori tre centrocampisti al mondo in questa stagione. Spero che la finale non vada ai rigori perché Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo".

"Il mio periodo all'Inter è stato intenso, al primo anno abbiamo perso il campionato all'ultima giornata il 5 maggio 2002. Credo che avremmo meritato di vincere quello Scudetto. Otto anni dopo nel 2010 abbiamo centrato il Triplete, vincendo la finale di Champions League contro il Bayern a Madrid. Quella squadra era ancora più forte di questa con Julio Cesar, Zanetti, Samuel, Cambiasso, Stankovic, Thiago Motta, Pandev, Eto'o e Milito".

"Quando è arrivato José Mourinho nei primi 10 minuti di allenamento avevamo quasi paura di lui, ma ci ha detto che non è un mostro ma un amico da rispettare ed è stato fantastico. Con lui ci siamo allenati al 100% ogni giorno per vincere. Prima della finale ogni giorno andavo nel suo spogliatoio e gli dicevo di restare perché con lui avremmo continuato a vincere almeno in Italia, invece è andato al Real Madrid. Dopo la finale ci siamo abbracciati nel parcheggio dello stadio e abbiamo pianto insieme perché avevamo un ottimo rapporto. Non mi faceva giocare tanto, ma è sempre stato sincero al 100% con me e io gli ho dato il 1000%".

"Dopo la semifinale d'andata contro il Barcellona a San Siro ho dato una lezione a Mario Balotelli, ma per me è come un figlio e gli voglio bene. Siamo ancora amici. Non ho mai visto un giovane di 17 anni forti come lui, ma poi si è è un po' perso per strada".

"Simone Inzaghi allenerà in Premier League un giorno, ha fatto un ottimo lavoro all'Inter. Ora si parla molto di Arabia Saudita e può accadere di tutto".

"Marcus Rashford è un giocatore da Inter, sarei molto felice anche se l'Inter prendesse Jack Grealish dal Manchester City, è un giocatore di prima classe. Mi piace, non so cosa sia successo quest'anno perché non ha giocato molto".

"Conte ha avuto una grande idea portando McTominay al Napoli, è un grande centrocampista box-to-box e ha meritato di vincere lo Scudetto. Non so perché il Manchester United lo abbia ceduto, hanno fatto un grosso errore. Credo che il suo valore di mercato sia 80 milioni di euro, il Napoli ha fatto un grande affare prendendolo a 30 milioni".