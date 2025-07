Matri: "Conte ci faceva correre nudi, ci distruggeva. Allegri? La mia esultanza era polemica verso lui e aveva un significato hot"

Alessandro Matri, ex attaccante e oggi opinionista, si è raccontato in una lunga intervista tra ricordi degli allenamenti con Antonio Conte e l'esultanza nata in polemica con Max Allegri

Alessandro Matri si è raccontato a 360° al podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan. L'ex attaccante - tra le altre - di Juventus e Milan ha parlato delle sue esperienze con le big, della sua iconica esultanza e di come si sia trovato con alcuni tra gli allenatori più importanti che ha avuto in carriera. Queste le sue parole.

RITIRO CON CONTE - "In quel primo ritiro con lui alla Juventus, a Philadelphia, ricordo che abbiamo rischiato in tre o quattro le penne, c'era il 100% di umidità. Dopo il volo ci ha distrutto facendoci correre appena atterrati. Ricordo che ci disse: 'Facciamo una sgambata e dormite, ma ci ha distrutto'. Ti porta a un livello fisico che vai il doppio degli altri. Ho iniziato il ritiro a 88 chili e ho finito a 79 tra liquidi e un po' di grasso. A Philadelphia correvamo tutti nudi, in mutande, visto il caldo. Io avevo 208 battiti, normalmente sono 187-189, ma avevo la pelle d'oca, i brividi di stanchezza e ricordo che lui si avvicinò a me e disse: ‘Ale mi avevano detto che avevi i co***oni, vabbè fermati'.

IL RICORDO DI CONTE - "Il mister è un fenomeno, uno di quegli allenatori che prepara le partite su giocate memorizzate. I primi allenamenti funzionavano in questo modo: quando la palla andava al terzino e la stoppava di piatto si doveva fare un movimento, se la stoppava di piatto spostandolo sull'esterno un altro, di suola un altro ancora. Io e Toni ci guardavamo così…. Fisicamente ti ammazza però poi dopo ti accorgi che quello che ha fatto ti semplifica le cose nei momenti di difficoltà perché giocavi a occhi chiusi. Mi ha aiutato molto".

ALLEGRI, CAGLIARI E L'ESULTANZA - "Io la mia esultanza l'ho pensata con Lazzari perché avevamo Allegri che il primo anno a me e lui ci metteva sempre a 20 minuti dalla fine, perdevamo e dava la colpa a noi, eravamo i capri espiatori. Durante la settimana faceva le battute e rideva solo con noi e allora io e lui un giorno gli abbiamo detto: ‘Oh mister, fatti na chi**ata', e nasce tutto da lì. Il significato è quello per dire ‘mollaci un attimo, giochiamo 20 minuti a partita'. Poi da lì ho continuato anche quando non ho giocato più con Lazzari".

MILAN - "Al Milan, San Siro l'ho vissuto proprio male perché senti il fischio, a volte arriva l'insulto, anche quando sei sotto al tunnel. Io ho sempre esultato tranne quella volta che feci doppietta al Cagliari quando ero da pochissimo passato alla Juventus, anche sei i tifosi mi insultarono tutta la partita. Io ho sempre esultato contro la mia ex squadra, in quel caso però mi sentivo di fare così perché erano passati 4 giorni dal passaggio alla Juventus".