Mauro: "Juventus, incomprensibile il rapporto di Motta con Vlahovic"

Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus e attuale commentatore, intervenendo a Pressing, sulle reti Mediaset, parla dei bianconeri e di Thiago Motta: "Di Motta mi lascia perplesso la gestione. Incomprensibile il rapporto con Vlahovic, Perin e Cambiaso. Idem i cambi: mai nessuno che entra fa meglio di chi è uscito. Non è pronto. Nei 16 punti di distacco tra Napoli e Juve c’è la gestione degli allenatori".

Mauro aggiunge: "Se non tratti bene il tuo uomo più importante (Vlahovic, ndr) anche perché hai solo lui e non hai altre punte, devi mettere solo lui. Nelle prime dieci partite ha giocato solo Vlahovic, ma oggi va comunque tenuto su. Se dopo il primo tempo lo cambi e metti un centrocampista nel ruolo di centravanti, quel ragazzo come torna a casa?".