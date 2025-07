Mbangula il migliore della Juventus: come cambia la sua valutazione sul mercato

Samuel Mbangula è la più grande sorpresa positiva della stagione della Juventus, ed è anche il giocatore della rosa bianconera il cui valore di mercato è cresciuto di più in questi mesi. Aggregato alla prima squadra il 29 agosto 2024, dopo 25 presenze e 2 gol con la Next Gen nel 2023-24, e sopratutto dopo aver catturato l'attenzione di Thiago Motta nel corso della preparazione estiva, Mbangula ha iniziato la stagione a razzo.Â

L'ASCESA IN CAMPO - Esordio in Serie A e, pronti via, un gol e tre assist fra Como e Verona. Nel prosieguo della stagione, il classe 2004 ha alternato presenze in campo a partite interamente trascorse in panchina, e quando è stato chiamato in causa ha alternato buone prestazioni (ricordiamo il gol del 2-2 con il Bologna) ad altre meno convincenti. Infine, da dicembre in poi il belga sembra aver compiuto un nuovo step di crescita, fino a diventare il migliore in campo della Juventus nelle ultime due partite, contro Milan (un gol) e Bruges (una grande azione con assist sprecato malamente da Nico Gonzalez). Al termine del match con il Bruges, per Mbangula è arrivato anche il riconoscimento da parte di Motta, rispetto agli altri giocatori d'attacco impiegati in Belgio: "Oggi Samuel ha provato qualcosa in più, gli altri 5 li voglio vedere di più".

QUANTO VALE ADESSO? - Tanti tifosi della Juventus si chiedono ora quale sia la situazione di Mbangula rispetto al mercato e, soprattutto, quale sia la posizione del club bianconero. Detto che il fresco 21enne (compleanno il 16 gennaio) probabilmente ha stupito anche la stessa dirigenza, rispetto alle attese, la posizione della Juventus resta simile a quella che vi avevamo raccontato a dicembre. In sostanza, il giocatore non è ufficialmente sul mercato, ma Cristiano Giuntoli è disposto ad ascoltare proposte interessanti, fino ad iniziare una trattativa nel caso in cui arrivassero offerte irrinunciabili, come avviene per qualsiasi elemento della rosa bianconera. Quella che è cambiata, rispetto a dicembre e, soprattutto, rispetto alla scorsa estate, è la valutazione di Mbangula. Se ad agosto la valutazione era di 8 milioni e a dicembre di 20, adesso la Juventus non ascolterebbe proposte inferiori ai 30 milioni. E per un giocatore proveniente dal settore giovanile, e che ha firmato il primo contratto da professionista nel 2022, sarebbe tutta plusvalenza.Â

