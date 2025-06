Mbangula, l'agente a CM: ‘Ecco perché Thiago Motta l'ha lanciato con la Juventus dal primo minuto'

È il protagonista del giorno, e poi ancora del giorno dopo e almeno fino alla vigilia del prossimo match della Juventus. Parliamo di Samuel Mbangula: schierato a sorpresa da Thiago Mottaal debutto contro il Como, mossa che si è rivelata decisiva perché l’esterno offensivo ha ripagato con un goal e un assist.



Ma prima del goal e dell’assist c’è proprio il debutto da titolare. Inaspettato, a sorpresa, una “Mottata”. E non se lo aspettava nemmeno il suo agente, che abbiamo intervistato, Grace Diamoungana: “Onestamente, non ci aspettavamo che sarebbe stato titolare, e quando me l'ha detto, dopo che glielo avevano comunicato durante la riunione tecnica, eravamo molto contenti. Penso che sia il frutto del suo lavoro negli allenamenti e del fatto che rispetti le indicazioni di Thiago Motta in campo”.

