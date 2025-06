Continua ad arricchirsi di nuovi particolari la vicenda legata alla presunta accusa di stupro rivolta nella giornata di sabato 11 ottobre a Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid si era subito difeso sul suo profilo X, accusando i quotidiani svedesi e RMC di diffondere fake news, proprio nei giorni a ridosso dell’udienza sui 55 milioni chiesti al PSG per presunti stipendi e bonus arretrati non corrisposti

Julia Franzen, modella e influencer, con la sua testimonianza ha rivelato le regole del party organizzato nel privé dell’albergo di Stoccolma in cui Mbappé ha soggiornato nei giorni della possibile accusa. Gli invitati erano circa 30, per lo più ragazze, ma da quel giorno sono arrivate nuove notizie riportate in Francia da Le Parisien.

Il quotidiano francese sta cercando di ricostruire i fatti, confermando in primis che il numero 9 del Real Madrid si sia avvalso di un servizio di organizzazione di feste di lusso private. Durante il party Mbappé avrebbe avuto una relazione consensuale con una donna, confermata anche da uno scambio di messaggi successivi fra i due. La denuncia sarebbe, quindi, stata presentata da un’altra ragazza presente alla serata in cui, tra le regole, vigeva quella di lasciare il proprio cellulare in una scatola.

Mbappé e i suoi legali, intanto, non sarebbero ancora stati informati dell’indagine anche se, secondo RMC Sport, anche l’entourage del giocatore sarebbe convinto che la notifica dell’indagine stia per arrivare.