Mbappé, nuovi dettagli dalla Svezia sulle accuse di stupro. E prosegue la causa col Paris Saint-Germain

Il caso ricostruito dalla stampa svedese – in particolare sulla base delle indiscrezioni raccolte dai quotidianie dall'emittente TV4 – non accenna a placarsi. Anzi, si arricchisce di nuovi elementi. Sempre secondo quanto riferiscono i media citati,- dove il campione del Real Madrid ha trascorso un paio di giorni di vacanza –Aftonbladet ed Express riferiscono che Mbappé sia la(per la legge del paese scandinavo sarebbe il grado di minore gravità) di essere l'oggetto della denuncia presentata dalla presunta vittima.

Che si sarebbe recata in ospedale per accertare lo stupro, subito nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. In quelle ore, come detto, Kylian Mbappé si trovava a Stoccolma, in compagni di amici e del giocatore del Paris Saint-Germain Nordi Mukiele – oltre alle sue guardie del corpo – dove avrebbe prima cenato in un noto ristorante della capitale svedese e poi trascorso la tarda serata e le prime ore della notte in una discoteca. Prima di fare ritorno nella sua camera d'albergo e dove si sarebbe consumato il reato. Il giocatore ed il suo entourage hanno già provveduto ad emettere una nota ufficiale per bollare come “fake news” le accuse rivolte nei suoi confronti e ha adombrato il sospetto che, dietro questi rumors, ci sia lo zampino del Paris Saint-Germain, con cui il calciatore del Real Madrid è in causa per il presunto mancato pagamento di arretrati per 55 milioni di euro lordi. Nell'udienza andata in scena oggi - relativa all'appello inoltrato dalla società francese dopo la condanna in primo al pagamento della suddetta somma - la commissione non ha preso alcuna decisione: la sentenza è in fase di valutazione e attesa per il 25 ottobre.

Secondo quanto ricostruisce oggi l'Equipe, Mbappé avrebbe lasciato nel weekend Stoccolma per trascorrere in Corsica gli ultimi giorni di relax prima di rimettersi a disposizione del Real Madrid lunedì e iniziare a svolgere lavoro personalizzato per superare il problema fisico che gli ha impedito di rispondere alla chiamata della sua nazionale per il doppio appuntamento di Nations League contro Israele e Belgio. Se tutto andrà secondo programma, il classe '98 sarà a disposizione di Carlo Ancelotti per il prossimo impegno di campionato contro il Celta Vigo, ma inevitabilmente le attenzioni mediatiche sono riservate in questo momento ad altri aspetti e ad altre situazioni. Mentre proseguono le indagini delle forze di polizia svedesi, che per Expressen avrebbero iniziato a raccogliere le prime testimonianze e materiale che attesti la veridicità delle accuse della presunta vittima. Gli inquirenti sarebbero già entrati in possesso di una coulotte, un pantalone nero e di un top.

“In seguito ad alcune indiscrezioni di stampa in merito ad un presunto stupro avvenuto a Stoccolma, la Procura può confermare che una denuncia per violenza sessuale è stata presentata alla polizia. Secondo il rapporto, i fatti si sarebbero verificati il 10 ottobre 2024 in un hotel del centro di Stoccolma”. Con questa nota, le autorità svedesi hanno dunque certificato che le informazioni in possesso di Aftonbladet ed Expressen non fossero campate per aria ma, al momento, per una questione di riservatezza il nome di Kylian Mbappé non è mai stato fatto. Nuove eventuali informazioni saranno rese note più avanti, con un nuovo comunicato. Ciò che sicuramente desta scalpore è la gravità dei fatti contestati e l'associazione degli stessi al nome della stella del Real Madrid. Un problema in più da gestire per il club spagnolo, Ancelotti e ovviamente il ragazzo, dopo che in Francia erano montate furiose polemiche per la sua mancata partecipazione alle ultime due partite della nazionale, nonostante avesse giocato l'ultima partita di Liga contro il Villarreal prima della pausa. Facendosi paparazzare a Stoccolma mentre i suoi compagni sfidavano Israele.

All'indomani delle accuse della stampa svedese, il legale ha parlato a TF1. Marie-Alix Canu-Bernard ha confermato che presenterà rapidamente una denuncia per diffamazione, in modo da tutelare gli interessi e la reputazione del suo cliente, coinvolto in questa vicenda nonostante non abbia in realtà ricevuto nessuna denuncia. Dopo aver ricordato più volte che Mbappé è assolutamente estraneo ai fatti, ha dichiarato: "Kylian Mbappé ha preferito andare ad allenarsi e ci ha chiesto di non lasciare le cose come stanno, perché è impossibile lasciarsi calunniare e diffamare in questo modo. Per questo presenteremo una denuncia per calunnia. Mbappé è sbalordito nell'apprendere di queste accuse che non sappiamo nemmeno se lo riguardino davvero. Sappiamo che a Stoccolma è stata presentata una denuncia per stupro, questo è tutto. Potrebbe essere stato anche il Papa... Chiunque può sporgere denuncia contro chiunque e una denuncia non crea necessariamente una vittima. Non è noto chi abbia sporto denuncia. Kylian non conosce l'identità del denunciante e non sa nulla dei fatti; è sbalordito dalla copertura mediatica che questa storia ha avuto. Non c'è collegamento con le sere trascorse a Stoccolma".