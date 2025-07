Mercato estero, che colpi: Joao Pedro al Chelsea, Alex Baena all'Atletico Madrid

I Blues si regalano un altro colpo in attacco e attendono Bynoe-Gittens. Dopo Ruggeri, Simeone spende 50 milioni per l'ex Villarreal e stringe per Cardoso

Con le squadre italiane già molto attive in queste prime ore del calciomercato estivo, Chelsea e Atletico Madrid sono tra le società che si stanno segnalando maggiormente all'estero. I Blues, ancora impegnati nel Mondiale per club – nel quale hanno già potuto avvalersi del nuovo attaccante Liam Delap e dell'ex centrocampista dello Sporting Lisbona Dario Essugo – hanno ufficializzato infatti l'acquisto dal Brighton del brasiliano classe 2001 Joao Pedro per quasi 64 milioni di euro. L'attaccante, che con la maglia dei Seagulls ha totalizzato 70 presenze e 30 goal, ha firmato un contratto fino a giugno 2033 ed è stato strappato alla concorrenza del Newcastle, che nelle ultime settimane si era mosso con convinzione.





Una mossa che arricchisce ulteriormente un reparto offensivo come quello del Chelsea da considerare già oggi in overbooking, coi suoi 13 calciatori tra confermati, rientri dai prestiti ed esuberi in cerca di una sistemazione. In questo elenco non rientra ancora il prossimo ingaggio ufficiale Jamie Bynoe-Gittens (60 milioni di euro dal Borussia Dortmund, ha già sostenuto le visite mediche).





In Spagna invece è l'Atletico Madrid – reduce dalla delusione dell'eliminazione al primo turno del Mondiale per club – la squadra che sta lanciando la sfida alle concorrenti con maggiore convinzione. Blindato il futuro di Antoine Griezmann col prolungamento fino a giugno 2027, dopo l'acquisto dall'Atalanta di Matteo Ruggeri per 20 milioni di euro oggi è stato il turno di Alex Baena. Il talento classe 2001 proveniente dal Villarreal ha firmato un contratto fino al 2030 e si trasferisce alla corte di Simeone per 45 milioni di euro più 5 di bonus. Un'operazione importante per uno dei migliori elementi in forza alla squadra allenata da Marcelino che ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League.





Se Alex Baena sarà chiamato ad aumentare il livello qualitativo del centrocampo del colchoneros, a garantire ordine ed equilibrio dovrebbe pensarci lo statunitense Johnny Cardoso. Il classe 2001 di proprietà del Betis Siviglia ha definito da settimane i termini dell'intesa economica con l'Atletico, che verserà circa 30 milioni di euro nelle casse del club andaluso. Il suo profilo era finito nel mirino pure del Tottenham e, nella scorsa stagione, del Milan.