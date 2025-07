Mercato, affari ufficiali: arrivi e partenze nelle 20 squadre di Serie A

Pronti, partenza, via! Martedì 1° luglio si apre ufficialmente il calciomercato estivo 2025, che si chiude lunedì 1 settembre alle ore 20. Dopodiché i club italiani potranno ingaggiare soltanto i giocatori senza contratto prima della chiusura del mercato, che riaprirà per la sessione invernale a gennaio 2025. Calciomercato.com aggiorna l'elenco con tutte le partenze, i rientri e i nuovi arrivi annunciati dalle 20 squadre di Serie A.

Arrivi e partenze (non acquisti e cessioni) riassumono le novità rispetto alla scorsa stagione 2024/2025.

ATALANTA

Arrivi:

Rientri: El Bilal Touré (a, Stoccarda); Godfrey (d, Ipswich); Bakker (d, Lille); Cittadini (d, Frosinone); Bonfanti (a, Pisa).

Partenze: Rui Patricio (p, Al-Ain); Toloi (d, svincolato); Cuadrado (c, svincolato); Posch (d, Bologna).

Allenatore: Juric (nuovo).

BOLOGNA

Arrivi:

Rientri: Bonifazi (d, Sassuolo); Posch (d, Atalanta); Urbanski (c, Monza); Karlsson (a, Lecce); Corazza (d, Salernitana); Raimondo (a, Salernitana); Sosa (d, Reggiana); Ilic (d, Partizan); Okwonkwo (a, Cittadella).

Partenze: Calabria (d, svincolato); Pobega (c, Milan).

Allenatore: Italiano (confermato).

CAGLIARI

Arrivi:

Rientri: Scuffet (p, Napoli), Wieteska (d, PAOK Salonicco); Prelec (a, Austria Vienna); Idrissi (d, Modena); Veroli (d, Sampdoria); Radunovic (p, Bari); Di Pardo (d, Modena); Rog (c, Dinamo Zagabria).

Partenze: Hatzidiakos (d, Copenhagen); Augello (d, svincolato); Palomino (d, svincolato); Jankto (c, svincolato); Viola (c, svincolato); Coman (a, Al-Gharafa); Mutandwa (a, Ried).

Allenatore: Pisacane (nuovo).

COMO

Arrivi: Baturina (c, Dinamo Zagabria).

Rientri: Audero (p, Palermo); Sala (d, Lecce); Abildgaard (c, Pisa); Mazzitelli (c, Sassuolo); Verdi (a, Sassuolo); Belotti (a, Como); Cerri (a, Salernitana); Ballet (c, Zurigo); Cassandro (d, Catanzaro); Curto (d, Sampdoria); Kovacik (d, Podbrezova); Jasim (a, Almere); Kone (c, Frosinone); Fumagalli (a, Cosenza); Kerrigan (a, Beveren).

Partenze: Reina (p, ritiro); Iovine (d, ritiro); Ikoné (a, Fiorentina).

Allenatore: Fabregas (confermato).

CREMONESE

Arrivi:

Rientri: Sernicola (c, Pisa), Okereke (a, Gaziantep); Afena-Gyan (a, Juventus Next Gen); Quagliata (d, Catanzaro); Rocchetti (d, Juve Stabia); Milanese (c, Carrarese); Falletti (c, Bari); Lochoshvili (d, Salernitana); Tsadjout (a, Frosinone)..

Partenze: Tannander (p, svincolato); Drago (p, Sudtirol); Antov (d, Monza), Bertolacci (c, svincolato); Majer (c, svincolato); Gelli (c, Frosinone).

Allenatore: Nicola (nuovo).

FIORENTINA

Arrivi: Dzeko (a, Fenerbahce); Fazzini (c, Empoli).

Rientri: Valentini (d, Verona); Sottil (a, Milan); Ikoné (a, Como); Nzola (a, Lens); Bianco (c, Monza); Kouamé (a, Empoli); Barak (c, Kasimpasa); Brekalo (a, Kasimpasa); Sabiri (c, Al-Taawoun); Infantino (c, Al-Ain); Lucchesi (d, Reggiana); Christensen (p, Salernitana); Gentile (d, Salernitana); Amatucci (a, Salernitana); Favasuli (c, Bari); DiStefano (a, Frosinone); Sene (a, Frosinone).

Partenze: Adli (c, Milan); Bove (c, Roma); Cataldi (c, Lazio); Folorunsho (c, Napoli); Colpani (c, Monza); Zaniolo (a, Galatasaray), Ferrarini (d, svincolato).

Allenatore: Pioli (nuovo).

GENOA

Arrivi: Stanciu (c, Damac), Ellertsson (c, Venezia); Gronbaek (c, Rennes).

Rientri: Marcandalli (d, Venezia); Vogliacco (d, Parma); Bohinen (c, Frosinone); Aramu (c, Mantova); Papadopoulos (c, Juventus Next Gen); Ankeye (a, Rapid Bucarest); Yalcin (a, Arouca); Fini (a, Excelsior).

Partenze: Balotelli (a, svincolato); Badelj (c, svincolato), Cornet (a, West Ham); Miretti (c, Juventus); Onana (c, Besiktas); Zanoli (d, Napoli), Pinamonti (a, Sassuolo).

Allenatore: Vieira (confermato).

INTER

Arrivi: Sucic (c, Dinamo Zagabria); Luis Henrique (c, Marsiglia).

Rientri: S. Esposito (a, Empoli); P. Esposito (a, Spezia); V. Carboni (a, Marsiglia); F. Carboni (d, Venezia); A. Stankovic (c, Lucerna); Buchanan (c, Villarreal), Palacios (d, Monza); Akinsanmiro (c, Sampdoria); Vanheusden (d, Mechelen); Salcedo (a, Creta).

Partenze: Arnautovic (a, svincolato); Correa (a, Botafogo).

Allenatore: Chivu (nuovo).

JUVENTUS

Arrivi:

Rientri: Rugani (d, Ajax); Kostic (c, Fenerbahce); Djaló (d, Porto); Miretti (c, Genoa); Arthur (c, Girona), F. Gonzalez (d, Feyenoord); Gori (p, Spezia); De Sciglio (d, Empoli).

Partenze: Renato Veiga (d, Chelsea).

Allenatore: Tudor (confermato).

LAZIO

Arrivi:

Rientri: Cataldi (c, Fiorentina), Akpa Akpro (c, Monza); Castrovilli (c, Monza); Cancellieri (a, Parma); Kamenovic (d, Yverdon); Fares (d, Panserraikos); Floriani Mussolini (d, Juve Stabia); Ruggeri (d, Salernitana); Artistico (a, Cosenza); Fernandes (a, NAC Breda); Marcos Antonio (c, San Paolo).

Partenze: Ibrahimovic (a, Heidenheim), Anderson (c, svincolato).

Allenatore: Sarri (nuovo).

LECCE

Arrivi:

Rientri: Maleh (c, Empoli); Rodriguez (a, Racing Santander); Oudin (c, Sampdoria); Faticanti (c, Juventus Next Gen); Bleve (p, Carrarese); Mommo (a, Haka); Borbei (p, Cluj).

Partenze: Karlsson (a, Bologna); Sala (d, Como); Gonzalez (c, ritiro); Rebic (a, svincolato); Sansone (a, svincolato).

Allenatore: Di Francesco (nuovo).

MILAN

Arrivi:

Rientri: Adli (c, Fiorentina); Bennacer (c, Marsiglia); Colombo (a, Empoli); Vasquez (p, Empoli); Pobega (c, Bologna); Saelemaekers (c, Roma), Okafor (a, Napoli); Lazetic (a, TSC).

Partenze: Reijnders (c, Manchester City); Sottil (a, Fiorentina); Joao Felix (a, Chelsea); Jovic (a, svincolato); Abraham (a, Roma); Walker (d, Manchester City).

Allenatore: Allegri (nuovo).

NAPOLI

Arrivi: De Bruyne (c, Manchester City); Marianucci (d, Empoli).

Rientri: Osimhen (a, Galatasaray); Lindstrom (a, Everton); Cajuste (c, Ipswich); Obaretin (d, Bari); Zanoli (d, Genoa); Folorunsho (c, Fiorentina); Zerbin (c, Venezia); Ambrosino (a, Frosinone); Cheddira (a, Espanyol).

Partenze: Scuffet (p, Cagliari); Billing (c, Bournemouth); Contini (p, svincolato); Okafor (a, Milan).

Allenatore: Conte (confermato).

PARMA

Arrivi: Ordonez (c, Velez).

Rientri: Kouda (c, Spezia); Joujou (a, Le Havre); Begic (a, Frosinone); Partipilo (a, Frosinone); Mikolajewski (a, Zaglebie Lubin); Sits (a, Helmond Sport).

Partenze: Cancellieri (a, Lazio); Vogliacco (d, Genoa), Marcone (p, ritiro); Osorio (d, svincolato); Camara (c, svincolato).

Allenatore: Cuesta (nuovo).

PISA

Arrivi: Lusuardi (d, Frosinone); Vural (c, Frosinone).

Rientri: Mlakar (a, Hajduk Spalato); Beruatto (d, Sampdoria); Jevsenak (c, Oliveirense); Tramoni (a, Bastia); Dubickas (a, Juve Stabia); Giani (a, Kallithea); Susso (a, Aluminij).

Partenze: Nicolas (p, svincolato); Sernicola (c, Cremonese); Abildgaard (c, Como); Meister (a, Rennes); Solbakken (c, Sparta Praga); Morutan (a, Ankaragucu), Bonfanti (a, Atalanta).

Allenatore: Gilardino (nuovo).

ROMA

Arrivi:

Rientri: Abraham (a, Milan); Hermoso (d, Bayer Leverkusen); Kumbulla (d, Espanyol); Bove (c, Fiorentina), Darboe (c, Frosinone); Pagano (c, Catanzaro), Cherubini (a, Carrarese); Mastrantonio (p, Triestina); Olivares (d, Dinamo Zagabria); Solbakken (a, Empoli).

Partenze: Hummels (d, ritiro); Nelsson (d, Galatasaray); Marin (p, svincolato); Gourna-Doat (c, Salisburgo); Saelemaekers (c, Milan).

Allenatore: Gasperini (nuovo).

SASSUOLO

Arrivi:

Rientri: Pinamonti (a, Genoa); Turati (p, Monza); Alvarez (a, Elche); Racic (c, Braga); Antiste (a, Norimberga); Caligara (c, Salernitana); Russo (a, Cesena); Kumi (c, Reggiana); Ciervo (a, Cosenza); D'Andrea (a, Brescia).

Partenze: Consigli (a, svincolato); Moldovan (p, Atletico Madrid); Lovato (d, Salernitana); Velthuis (d, Sparta Rotterdam); Toljan (d, svincolato); Bonifazi (d, Bologna); Obiang (c, Monza); Mazzitelli (c, Como); Verdi (a, Como).

Allenatore: Grosso (confermato).

TORINO

Arrivi:

Rientri: Pellegri (a, Empoli); Sazonov (d, Empoli); Popa (p, Cluj); N'Guessan (d, Nk Bravo); Bayeye (c, Radnicki Nis); Ciammaglichella (c, Ternana), Demba Seck (a, Catanzaro).

Partenze: Elmas (c, Lipsia); Sosa (d, Ajax); Linetty (c, svincolato); Salama (a, Reims).

Allenatore: Baroni (nuovo).

UDINESE

Arrivi: Bertola (d, Spezia).

Rientri: Ebosse (d, Jagiellonia); Esteves (d, Yverdon); Ebosele (d, Watford); Abankwah (d, Watford); Bayo (a, Watford), Semedo (a, Vizela).

Partenze: Bijol (d, Leeds), Touré (d, Lorient).

Allenatore: Runjaic (confermato).

VERONA

Arrivi: Kurti (d, Empoli).

Rientri: Mitrovic (a, OH Leuven); Tavsan (a, Cesena); Henry (a, Palermo); Lasagna (a, Bari); Gunter (d, Goztepe); Praszelik (c, Sudtirol); Corradi (d, Catanzaro); Braaf (a, Salernitana); Charlys (c, Cosenza).

Partenze: Coppola (d, Brighton); Bradaric (d, Salernitana); Daniliuc (d, Salernitana); Dawidowicz (d, svincolato); Duda (c, svincolato); Faraoni (d, svincolato); Lazovic (c, svincolato), Okou (d, Bastia); Tengsted (a, Benfica); Valentini (d, Fiorentina).

Allenatore: Zanetti (confermato).