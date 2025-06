Milan, 20 milioni non bastano per Javi Guerra: trattativa lunga ma ci sono i margini per Tare

Il Milan va a caccia del nuovo Tijjani Reijnders, ovvero di un giocatore che sappia fare più cose a centrocampo con qualità e intensità. Il profilo ideale è stato individuato in Javi Guerra, talento spagnolo nato il 13 maggio 2003 a Gilet, piccolo villaggio di nemmeno 4mila abitanti a mezz'ora di macchina da Valencia. Un profilo che mette d'accordo tutti: Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno promosso a pieni voti il potenziale acquisto del centrocampista del Valencia.

PRIMA OFFERTA - Lunedì scorso il Milan è uscito allo scoperto per Guerra: Tare e Furlani, tramite l'intermediario della trattativa, ha presentato una prima offerta verbale al Valencia. Sul piatto c'è una proposta da 18 milioni di base fissa più 2 di bonus. Allo stato attuale il club rossonero la ritiene congrua al valore del giocatore e non ha intenzione di pensare a un rilancio. La distanza con il club spagnolo è di circa 7 milioni di euro: troppo ampia per ipotizzare una svolta positiva in tempi brevi. Spettatore interessato anche il Villarreal che ha diritto al 30% sulla futura rivendita dell'under 21 spagnolo.

TRATTATIVA LUNGA - Nonostante le iniziali difficoltà, Igli Tare è convinto di avere tutte le carte in regola per concludere positivamente l'operazione Javi Guerra. Il dirigente albanese ha in mano il 'sì' del giocatore che ha espresso la sua preferenza per il Milan rispetto alle altre proposte arrivate da Aston Villa e Atletico Madrid. La trattativa sarà così lunga, quasi come una partita a scacchi. . Javi ora è impegnato nell'Europeo under 21 con la nazionale spagnola e vorrebbe conoscere il proprio futuro entro, e non oltre, la fine del torneo intenrazionale.