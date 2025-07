Milan, 25 milioni da Tomori: da Badiashile a Mosquera, come cambia la difesa rossonera

Nelle ultime cinque uscite del Milan, Fikayo Tomori non è mai sceso in campo, nemmeno per un minuto. A precisa domanda sullo scarso utilizzo del centrale inglese, Sergio Conceicao ha spiegato cosi: “Dipende dai cicli, dalla forma. Ho 4 difensori centrali verso i quali ho grande fiducia".Il ciclo di Fikayo Tomori al Milan si è definitivamente esaurito a gennaio quando il club lo aveva messo chiaramente sul mercato. In realtà, per essere più precisi, il classe 1997 era stato ceduto al Tottenham, gli accordi tra club erano pressoché totali.

25 MILIONI - Dietro al “no” di Tomori c’erano due motivazioni: la prima era quella di non voler tradire il club della vita, il Chelsea, oltre alla strenue convinzione di poter tornare protagonista al Milan, il secondo club della vita. Fikayo è legato a tutto il mondo rossonero: giocatori, magazzinieri, staff etc etc. Ora questa convinzione sta venendo meno e in estate sarà addio. Il Milan lo ha messo sul mercato ma non in prezzo di saldo: la richiesta è tra i 25 e i 28 milioni di euro.

RIMODULARE- Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic sono certi di rimanere in rossonero anche nella prossima stagione. Meno stabile la posizione di Malick Thiaw: sul centrale tedesco c’è il Bayer Leverkusen oltre ad altri club inglesi. Per il mercato in entrata nella lista di Geoffrey Moncada ci sono Mosquera del Valencia, Coppola del Verona, Badiashile del Chelsea tra gli altri ma tutto passerà dalla valutazione del nuovo direttore sportivo.