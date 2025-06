Il Milan sta lavorando in sintonia con l’agente Quilon per trovare la soluzione migliore per Theo Hernandez. Nel summit di ieri le parti hanno concordato una valutazione che possa soddisfare tutti: non meno di 30 milioni di euro per i club europei mentre per l’Arabia il discorso cambia ed è più aperto considerando le possibilità economiche diverse. E proprio dalla Saudi Pro League è arrivata la manifestazione d’interesse più concreta da parte dell’Al-Hilal.

STAND BY- L’Al-Hilal é in pressing per Simone Inzaghi e Victor Osimhen con l’obiettivo di costruire una sorta di fuoriserie per il campionato Saudita. Su Theo Hernandez i contatti vanno avanti da settimane e ora si sono concretizzati in un’offerta super da 17/18 milioni di euro a stagione. Una bozza di offerta e’ stata presentata anche al Milan nelle scorse ore ma la trattativa non sta avanzando.

Ascolta "Milan, 30 milioni per Theo Hernandez: la risposta all’Al-Hilal" su Spreaker

AMBIZIONE- Hernández ha staccato la spina dopo una stagione complicata. Al suo agente non ha ancora aperto alla soluzione Al-Hilal perché preterirebbe aspettare la chiamata di un top club europeo. Theo vuole sentirsi protagonista nell’anno del Mondiale e preferisce non uscire dal calcio che conta.