Milan a caccia dell'erede di Theo Hernandez, ma ce l'aveva già: Kerkez al Liverpool per 45 milioni di euro

Theo Hernandez è pronto ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita all'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi (LEGGI QUI) e a salutare il Milan, già a caccia di un suo erede sul mercato (LEGGI QUI).

E pensare che i rossoneri avevano già in casa un terzino sinistro di livello: Milos Kerkez, ora destinato a trasferirsi dal Bournemouth al Liverpool per 40 milioni di sterline (circa 46,8 milioni di euro). Oltre 17 volte tanto rispetto ai 2,7 milioni di euro incassati dal Milan nel mercato invernale del 2022, quando il nazionale ungherese (arrivato nella squadra Primavera rossonera un anno prima dall'ETO FC Gyor per 200 mila euro) fu ceduto al club olandese dell'AZ Alkmaar.

Che un anno e mezzo dopo, nell'estate del 2023, lo rivendette per 17,87 milioni di euro al Bournemouth. Con cui nell'ultima stagione ha segnato 2 goal e servito 6 assist in 41 presenze. Kerkez al Milan collezionò 32 presenze con la Primavera, senza mai giocare in prima squadra: allora il classe 2003 aveva 18 anni. Il prossimo 7 novembre ne compirà 22 e sarà già in maglia Reds, infatti oggi ha superato le visite mediche e ha firmato un contratto col Liverpool.

Intanto il Bournemouth del ds Tiago Pinto (ex Roma) lo sostituisce con il francese Adrien Truffert (classe 2001), in arrivo dal Rennes.