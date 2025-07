Milan a tutta su Jashari: il Club Brugge si muove per Aleksandar Stankovic

Ardon Jashari è l'obiettivo dichiarato del Milan per completare un centrocampo che uscirà profondamente rinnovato rispetto a quello dell'ultima stagione. Dopo essersi assicurati l'esperienza di Luka Modric – che attende la conclusione dell'impegno al Mondiale per club col Real Madrid – e la freschezza di Samuele Ricci (che giovedì sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra), i rossoneri hanno sciolto da giorni le riserve sull'oggetto del desiderio del direttore sportivo Igli Tare. Il classe 2002 del Club Brugge è stato individuato come l'elemento ideale per aggiungere dinamismo e qualità tecniche e da settimane è in atto un braccio di ferro tra le due società sulla valutazione definitiva del cartellino. Che si arricchisce di un nuovo capitolo, col nuovo rilancio da parte del Milan per fare cadere le resistenze della controparte.





Nei giorni scorsi, Tare aveva già aumentatoha alzato la sua proposta sino a 30 milioni di euro fissi più 2 di bonus, mentre la richiesta irremovibile dei belgi resta nell'ordine dei 35 milioni di euro garantiti, con l'aggiunta di bonus che portino i costi complessivi dell'operazione intorno ai 40. Il calciatore, sotto contratto fino a giugno 2029 e apprezzato da diverse squadre in Europa, ha espresso ai vertici del Club Brugge una preferenza molto convinta e decisa per la formazione che nella prossima stagione sarà allenata da Massimiliano Allegri. Ha già raggiunto un'intesa di massima dal punto di vista economico e attende una risposta da parte del Club Brugge in merito all'ultimo rilancio dei rossoneri. Che mettono sul piatto una proposta che coi bonus tocca quota 35 milioni di euro. La palla passa ora al club di appartenenza del nazionale svizzero, club che, secondo le ultime indiscrezioni, è entrato nell'ordine di idee di individuare un sostituto.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Club Brugge ha infatti manifestato il suo interesse per Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 di proprietà dell'Inter e reduce da una più che positiva annata in prestito in Svizzera, tra le fila del Lucerna. Col club elvetico, l'ex prodotto del vivaio nerazzurro e figlio di Dejan, ha disputato in totale 38 partite di campionato, con un bottino di 3 goal e 2 assist. La disponibilità della società belga è di muoversi per un trasferimento a titolo definitivo (il contratto con l'Inter è valido fino all'estate 2028), anche sul fronte nerazzurro è stata chiarita la volontà di mantenere un controllo sul ragazzo potendo disporre di un eventuale diritto di recompra.





Per caratteristiche fisiche e tecnico-tattiche, Aleksandar Stankovic può andare a ricoprire una posizione molto simile a quella rivestita attualmente da Ardon Jashari nel Club Brugge. Ecco perché dietro il concreto interesse per il più giovane dei figli di Dejan Stankovic si può nascondere un importante messaggio nella prospettiva del Milan. Che ha scelto con convinzione di privilegiare questa pista di mercato per migliorare il proprio centrocampo, preferendola a Granit Xhaka, per il quale il Bayer Leverkusen non concede sconti rispetto ai 15 milioni di euro di richiesta e per il quale lo stesso Milan ha rallentato in modo decisa rispetto ai contatti portati avanti anche col padre e con gli agenti nelle settimane precedenti.