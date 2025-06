Milan-Abate, quale futuro? Incontro in vista, tre scenari

Ignazio Abate sta per concludere il suo terzo anno da allenatore nelle giovanili del Milan, dove ha ottenuto sempre risultati importanti: finali scudetto con gli Allievi nazionali nel '21-22, semifinali di Youth League con la Primavera nel '22-23 e finale nel corso di questa stagione. Ma quale sarà il suo futuro vista la scadenza di contratto a giugno?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane Abate avrà un incontro con la dirigenza di via Aldo Rossi. Gli scenari sono diversi: può restare ancora alla guida della Primavera; può essere la guida della squadra Under 23, anche se Daniele Bonera sembra essere favorito; infine, non è escluso che il giovane tecnico abbia le sue ambizioni e possa valutare qualche proposta che gli arriverà per guidare qualche altra società.