Milan, Abraham come Walker: di ritorno a Roma e Manchester City, ma solo di passaggio

Il mercato in uscita del Milan parla inglese. I primi a partire saranno i due arrivati dopo: Tammy Abraham e Kyle Walker. Su quest'ultimo in particolare il club rossonero ha già deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, quindi al termine di questa stagione tornerà al Manchester City, da dove è arrivato in prestito lo scorso gennaio. In ogni caso il terzino inglese, 35 anni il prossimo 28 maggio, non resterà alla corte di Pep Guardiola, già al lavoro per acquistare un nuovo calciatore nel suo stesso ruolo.

Lo stesso discorso vale per Abraham, destinato a lasciare il Milan al termine di questa stagione tornando per fine prestito alla Roma. Dove comunque sarà soltanto di passaggio, magari per tornare in patria. L'ex Chelsea tornerebbe volentieri in Premier League per un club di prima fascia, anche se al momento per lui si è fatto avanti il West Ham, attualmente sestultimo in classifica.

Invece serviranno tempi più lunghi per i possibili addii di altri due ex giocatori del Chelsea: Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi sul mercato ma sotto contratto fino a giugno 2027 con degli ingaggi importanti. Tutti i 4 calciatori inglesi del Milan sono infatti nella top 11 degli stipendi rossoneri: Abraham 4,5 milioni di euro netti all'anno, Walker e Loftus-Cheek 4 milioni, Tomori 3,5 milioni. In totale per i "Fab Four" fanno 16 milioni netti e 23 milioni di euro lordi a stagione, una cifra (alla quale andranno aggiunti i ricavi delle eventuali cessioni degli ultimi due) da reinvestire sul prossimo mercato in entrata.