Tammy Abraham e un futuro ancora tutto da scrivere. L’attaccante inglese spera in un finale di stagione da protagonista per provare a convincere il Milan a fare un investimento importante su di lui. La sua stagione è stata tutto fuorché irresistibile perché 8 gol in 35 presenze tra tutte le competizioni sono pochini e solo quello realizzato in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter sarà ricordato negli anni a venire.

Ascolta "Milan, Abraham non sarà confermato. Il West Ham ha già avviato i primi contatti" su Spreaker.

ROMA DI PASSAGGIO - Il Milan ha deciso di non confermare l’inglese e ci sono poche chances che possa tornare indietro. Abraham tornerà alla Roma in estate, ma sarà solo di passaggio perché il suo ciclo in giallorosso è finito la scorsa estate con l’arrivo di Dovbyk. Tammy ha poco mercato in Italia e dovrebbe così tornare a giocare in Premier League.

WEST HAM IN POLE - Londra chiama, Abraham risponderà? È questo il quesito che si pone il West Ham dopo aver iniziato a parlare con il suo entourage. Gli Hammers sono fortemente interessati così come altri club inglesi (Wolverhampton, Everton tra le altre). Per Tammy non ci sarebbero problemi a tornare in Premier League, ma vorrebbe un club di prima fascia. Prima però testa sul Milan e su un finale di stagione da possibile protagonista a sorpresa.