Milan, accordo con il Como per Thiaw: cosa manca per chiudere

Arrivano conferme dirette e importanti sull’anticipazione di Radio Rossonera: il Como va all in su Thiaw. Il club lariano sta lavorando sotto traccia da diversi giorni a questa pista con il Milan per un difensore richiesto espressamente da Cesc Fabregas.

ACCORDO - Tra Milan e Como esiste già una bozza di accordo sulla base di circa 25 milioni di euro. Il club rossonero spera di concludere presto questa operazione per poi tentare affondo su quello che è il grande obiettivo per la difesa: Giovanni Leoni del Parma.

COSA MANCA - Nelle prossime ore è previsto un contatto diretto tra Malick Thiaw e il Como per discutere sia del contratto che del progetto de club lariano. Il difensore ha come priorità il ritorno a casa in Germania e nella Bundesliga ma gli interessamenti di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco sono diventati più deboli con il passare delle settimane.

SACRIFICIO - Thiaw al Milan è una storia destinata a concludersi, gli ultimi 3 mesi passati in panchina hanno segnato un punto di rottura. Malick vuole giocare, sentirsi al centro del progetto, crescere ancora. E probabilmente dovrà farlo lontano da un club, quello rossonero, che pregusta già una super plusvalenza.