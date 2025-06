Milan, accordo con Koné ma Bennacer può bloccare tutto: la situazione

Qualcosa può ancora muoversi sul mercato del Milan. In una giornata caratterizzata dalla cessione di Adli in prestito alla Fiorentina e dell’accordo trovato con l’Ajax per il giovane talento Vos, il club rossonero ha riattivato la pista Manu Kone.

ACCORDO SUL CONTRATTO - Il talento francese Konè è nei radar rossoneri da almeno 3 anni. Pallino di Moncada, Manu ha gli stessi agenti di Maignan. I contatti delle ultime ore hanno portato a una bozza d’intesa sui termini contrattuali. Il Milan cerca di portarsi avanti pur sapendo che per affondare il colpo con il Borussia Moenchenglabdach servirà prima la cessione di Bennacer.

LE CIFRE - Per convincere il club tedesco potrebbero bastare 20 milioni di base fissa più bonus. Moncada si augura che dall’Arabia arriva la tanto annunciata offerta per Bennacer che non deve essere inferiore ai 30 milioni di euro. Kone aspetterà ancora il Milan anche se ha tante richieste da Francia, Roma e Inghilterra.